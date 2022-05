Po 24 urah na poti, ukrajinski osiroteli otroci prispeli v Slovenijo

V Slavino pri Postojni je skupaj s spremljevalci srečno prispelo 20 sirot, večinoma starih med enim ter tremi leti in pol. Kot je povedal poveljnik civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk, so bili neprekinjeno na poti 24 ur, nad toplim sprejemom ob prihodu in namestitvijo pa so bili prijetno presenečeni.

Po besedah Curka med potjo niso imeli nobenih težav, saj je šlo za zelo »dobro usklajen projekt mednarodnega odprtja poti« in so zato v Slovenijo prišli v zelo kratkem času. Iz Ukrajine preko Madžarske so v Slavino prispeli po 24 urah neprekinjene poti.

Gre za sirote in otroke brez spremstva staršev iz Luganske sirotišnice številka 2. Skupaj je prišlo 38 beguncev iz Ukrajine, poleg 20 sirot še 18 spremljevalcev s svojimi otroki, med njimi tri zdravnice in štiri medicinske sestre, ostali pa naj bi do preklica vojnega stanja v Ukrajini.

Otroke bodo namestili v stavbo nekdanje ljudske šole v Slavini pri Postojni, spremljevalci oz. strokovno osebje pa bo prebivalo v prostorih srednje gozdarske in lesarske šole v Postojni.

Prihod zelo čustven

Kot je dodal Curk, je bil prihod otrok zelo čustven dogodek za vse, ki so bili zraven. »To srečanje je bilo precej čustveno, gre za spremembo, ko ljudje iz vojnega stanja pridejo v neko mirno sredino, kjer so začutili tudi toplino domačinov, ki so jih že ob prihodu pozdravili,« je povedal.

Otrokom so ob prihodu ponudili palačinke in sadje. Veliko je k toplemu sprejemu pripomoglo, da so jih pričakale tudi vzgojiteljice vrtca iz Postojne, ki so pomagale pri prenašanju otrok iz avtobusa, pomagale pa so jim tudi pri prvem obroku. Kot je dejal Curk, med drugim danes sledita še zdravniški pregled otrok in dokončna namestitev v Slavini. Ukrajinski begunci so bili nad urejenostjo novih bivališč vidno presenečeni in z razmerami zelo zadovoljni, je še povedal Curk.