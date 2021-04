Po 17 mesecih le rešuje življenja!

Skoraj sedemnajst mesecev je trajalo, da je tlakovana površina, ki sta jo vodstvo izolske bolnišnice (SBI) in takratna vlada že poimenovala heliport, to zares postala. Bila je zgolj tlakovana površina, so nam po slavnostnem odprtju pojasnili pri Javni agenciji za civilno letalstvo Republike Slovenije (CAA). Od tri do šest prevozov opravijo na mesec.Ni imela obratovalnega dovoljenja in ni bila vpisana v vpisnik letališč, saj je CAA pri pregledu vloge za pridobitev dovoljenja zaznala pomanjkljivosti. Ugotovili so, da so v bližini ovire, da ni usklajen sistem vizualnega kota pristajanja, priročn...