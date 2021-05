Pločnik le za tri leta?

Občina Trbovlje v zadnjem času v sklopu različnih projektov izvaja rušenja po nekaterih predelih. A povsod ne gre gladko. Na začetku naselja Gvido stoji hiška, ki ima po zatrjevanju lastnikov vsa dovoljenja, je priključena na elektriko in vodo in ima hišno številko. Mali vikend kljubuje rušenju. Kot pravi Milena Prašnikar, ki je z možem že nekaj desetletij lastnica objekta, se je začelo, ko je občina Trbovlje postala lastnica nekaterih zemljišč rudnika Trbovlje Hrastnik, ki z zapiranjem rudniške panoge prehajajo v občinsko in državno last. V sklopu prostorskih načrtov so porušili naselje črnih...