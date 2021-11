Huda nesreča plezalca, očividec sporočil, kaj se je zgodilo (FOTO)

Popoldan se je v Gradiški turi, ki je raj za ljubitelje pohodništva, zgodila nesreča, v kateri se je pri padcu poškodoval plezalec, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje. Do nesreče je prišlo okoli 14. ure v Gradiški turi, smer Makabi. Pri nesreči so posredovali reševalci GRS Tolmin skupina Ajdovščina in GRS Ljubljana, ki so poškodovanca varno spustili iz plezališča.

Uradne podrobnosti nesreče še niso znane, a kot nam je dejal očividec, naj bi do nesreče prišlo pri športnem plezanju, ko naj bi plezalec prosto padel vsaj 15 metrov globoko. Pri padcu si je močno poškodoval stegnenico. Imel naj bi odprti zlom stegnenice.

Poškodovanca so na kraju oskrbeli in na klasičen način prenesli v dolino, kjer so ga prevzeli reševalci NMP Ajdovščina. Ti so ga z reševalnim vozilom prepeljali v šempetrsko bolnišnico.