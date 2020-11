Plezajo tam, kjer so nekdaj pridelovali olje

Vsi trije alpinisti

Otroci pri treningu uporabljajo posebno steno.

Pri marsikaterem športu s treningi pogosto pretiravajo že od mladih nog. Mi tega ne želimo, saj se nam zdi, da se jih otrok hitro naveliča, zaradi česar se potem, ko preide v puberteto, preneha športno udejstvovati.

Zanimanje za plezanje narašča

let je zorela ideja o Plezarni.

Te dni so v Kranju tudi uradno odprli Plezarno. Ta je z veliko truda treh ljubiteljev (športnega) plezanja nastala v Britofu pri Kranju, v prostorih nekdanje Oljarice. »V Plezarni imamo več sten, tudi balvanske in steno za vadbe ter eno manjšo za otroke, stare do šest let. V tej igralni in igrivi sobi je tudi tobogan z mrežo, ki lahko služi kot trampolin, da lahko otroci prek igre spoznavajo osnove plezanja,« je pojasnil, eden od solastnikov sodobnega plezalnega centra.​Plezarno je ustanovil z bratom, ki je bil v preteklosti načelnik Planinskega društva Kranj, tu pa je še tretji solastnik,. »Zamisel je v alpinističnem odseku v Kranju, kjer smo bili vsi trije zelo aktivni, rasla že dolgo. A jasno je bilo, da v planinskem društvu oziroma alpinističnem odseku ne bomo našli dovolj sredstev, da bi odprli kaj takega, zato smo zadevo vzeli v svoje roke,« je zametke ideje, ki je zorela kakšnih 17 let, pojasnil Anže Marenče.Ko je pred nekaj leti iskal prostore za svoje podjetje, je naš sogovornik naletel na nekdanje podjetje Oljarica: »Ko sem stopil v to hišo, kjer je bila nekdaj rafinerija olja, potem pa je bila desetletje prazna, se je vse zložilo v celoto.«​Stavbo je trojica Gorenjcev, ki ima s plezanjem bogate izkušnje, urejala tri leta. »Veliko smo postorili sami. Leta 2018 in potem še leto pozneje smo zelo veliko delali. Z bratom Tinetom sva svoji podjetji postavila malo na stranski tir, da bi uredili Plezarno,« je navdušenje, s katerim so krenili na pot, opisal Anže Marenče.Kot je pojasnil, so temelj družine z otroki: »Za najmlajše smo pripravili otroški kotiček, imamo steno za najmlajše. Ko se navadijo na to, gredo lahko še v preostale stene.«Ob tem naniza še eno misel, ki je ne bi kazalo upoštevati samo pri plezanju, ampak tudi pri preostalih športih: »Pri športnem plezanju, kot tudi pri marsikaterem drugem športu, s treningi pogosto pretiravajo že od mladih nog. Mi tega ne želimo, saj se nam zdi, da se otrok hitro naveliča treningov, zaradi česar se potem, ko preide v puberteto, preneha športno udejstvovati.«»Zanimanje za športno plezanje med najmlajšimi narašča. To je šport, pri katerem delajo vse skupine mišic, poleg tega moraš biti skoncentriran, torej ves čas v steni deluje tudi glava,« doda Anže Marenče.A ne samo otroci: Plezarno so v kratkem času za svojo vzeli tudi odrasli, ki svoj prosti čas takole proti popoldnevu in večeru radi zapolnijo s plezanjem.Naj zapišemo še to, da je bilo življenje sogovornika v preteklosti zaznamovano z alpinističnimi podvigi. »Alpinizem je način življenja. S težavo sem izstopil iz tega ritma, saj sem se odločil za otroke in družino. Še vedno pa se ukvarjam s športnim plezanjem, ki je varen šport, če se ga lotiš pravilno,« je še dejal Anže Marenče.