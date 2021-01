Plešejo z ognjem

Z ognjenim krogom

Firefox je zaplesala z metlo.

Ko smo jih opazili na Tromostovju pred frančiškansko cerkvijo v Ljubljani, so si družno pod ognjem bakle grele dlani. »Ni preveč mrzlo, a za ples se moramo ogreti,« je povedala Piratka, nekakšna nepisana vodja gibalno-plesne skupine Ognjeni kvartet, ki jo sestavljajo še Mura, Firefox in NN. Svojih pravih imen cirkusantke – tako se same imenujejo – niso želele razkriti.Med pripravami na večerni nastop pred frančiškansko cerkvijo smo izvedeli, da Firefox prihaja iz Češke, kjer je končala umetniško akademijo, nato nekaj časa živela na Nizozemskem in tudi tam živela od plesa. Spoznale so se pred letom dni in ustanovile neformalno gledališko-cirkuško skupino.»Ko se je razmahnil prvi val korone, se nam je zdelo še toliko bolj pomembno tu in tam ljudem zaplesati in jih razveseliti v teh težkih časih, ko smo vsi otopeli in zaradi nedejavnosti postajamo apatični.«»Me želimo prinesti ljudem malo luči, življenjskega ognja,« je dodala svetlolasa Mura in si pripravila krog, na katerega so dekleta pripele bakle. Pod zidano ograjo Plečnikovih mostov so imele shranjene rekvizite in bakle, ki so jih prižgale tik pred nastopom.Firefox je zakorakala s čarovniško metlo na plesni prostor in ljudje so se začeli spontano ustavljati, saj niso pričakovali, da se bo na Tromostovju tudi v teh predprazničnih dneh zaradi pandemije kaj dogajalo.Ko so dekleta zaplesala svoj ognjeni kvartet, je mimo prišla skupina otrok in z vriskom pokazala svoje navdušenje. Gospe, ki sta stali nekaj korakov stran, sta se na glas zasmejali: »Oh, kako šele otroci potrebujejo zabavo, pa že mi vse skupaj težko prenašamo.« Ko so dekleta odvrtela svoj ples do konca in se priklonila občinstvu, so dobila zasluženi aplavz.