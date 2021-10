Ples in glasba v ZD Celje: poglejte, kaj so počeli (VIDEO)

V ZD Celje so poskrbeli za prav posebno vabilo k cepljenju. Objavili so namreč posnetek, v katerem je osebje cepilnega centra zaplesalo in ob spodbudnih ritmih poslali Sloveniji pozitivno sporočilo. »Smo v zahtevnih časih, ki so težki in naporni, a hkrati polni izzivov. Ko se je v času epidemije ves svet upočasnil, je ekipa ZD Celje pospešila svoj delovni utrip,« so zapisali (nelektorirano) na spletni strani.»Zaposleni v cepilnem centru Celje se iz dneva v dan trudimo in delamo z vso vnemo, dobro voljo in prijaznostjo. Da smo dobre volje, vam sporočamo z nasmehom, ki je sicer skrit za zaščitno masko, a z iskricami v naših očeh namenimo vsakemu prijazen pogled. Ker si želimo ohranjati pozitivno vzdušje vseh nas, smo skupaj zbrali moči in našli čas ter energijo, ki smo ju spremenili v trajen in nepozaben spomin. Ples in glasba nas vse držita pokonci in nas združujeta tudi v težkih trenutkih,« je ob izidu plesnega videoposnetka, ki so ga posneli v celjskem cepilnem centru, povedala vodja cepilnega centra ZD Celje