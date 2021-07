Plemič Konrad povabil na srednjeveško gostijo (FOTO)

Vsako dekletce bi bilo rado princesa.

Grad Vrbovec, eden najlepše ohranjenih v deželi

Pojedina kuharskega mojstra

Obrtnik Weiss je podaril plemiču Konradu pozlačen vrč. FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc

Graščina je zaživela v vrvežu in dišavah iz grajske kuhinje ter rdeči vrbovški kapljici iz podzemnih kevdrov.

Enkrat v letu je na grad Vrbovec v Nazarjah plemič, ki je bil znan kot strog gospod, a dobrotnik za vse podanike, povabil na celodnevno gostijo vse svoje podložnike, rokodelce, domačo gospodo in tudi plemstvo z drugih prijateljskih dvorov, graščin in posesti širše dežele. Tega dne niso skoparili z jedačo in pijačo, trdo so delali vsi domači in najeti kuharji in kletarji, pod grajskim hribom Grič in na vrtu gradu na sotočju med rekama Savinjo in Dreto pa so postavili tabor in predstavili novosti v obrtnem ustvarjanju, športnih igrah ter orožarstvu.Ves dan so prikazovali igre, plese, gledališke predstave in dajali na okušanje najboljše pridelke in kulinariko bližnje in daljne ponudbe. Plemič Konrad je veljal za trdega upravitelja posestva Vrbovško, a je radodarno razvezal mošnjo, ko je napočil semanji dan z veseljačenjem, boji z meči, lokostrelskim tekmovanjem in prikazom tedanje tiskarske tehnike in knjigovezništva.Vsi prišleki so se pražnje obleki ter se opremili z bleščečim najnovejšim orožjem ter bojno opremo, to je veljalo za vse viteze in dvorjane, ki so bili obvezno spremstvo za zabavo, srednjeveške plese in pregrehe davnega časa. Graščina je zaživela v vrvežu in dišavah iz grajske kuhinje ter rdeči vrbovški kapljici iz podzemnih kevdrov. Da je bilo poskrbljeno za red in varnost, se razume že samo po sebi, saj je Konrad vedel, da se v gneči vedno znajde kdo od zmikavtov in vročekrvnih prenapetežev, pa tudi ženske privlačnosti zapeljivcem niso dale miru, da so hitro prekrižali sablje in udarili s ščiti, da je kri tekla. Zaradi vahtanja in grajskih straž je bilo varno priti v goste, zlasti ko je v pečeh in piskrih brbotalo od dobrot in je tekla medica, zeliščni eliksir pa je bil le za izbrane.Tako tudi rdeče vino iz bližnjih vinogradov od Gore Oljke do gornjegrajskega samostana, ki ga je za ta kulinarični dogodek donegoval grajski viničar. Daleč okoli se je edini spoznal na kapljico iz Kolovrata, v grajski kleti pa je donegoval neverjetno krepostno vince, ki ga je domači gospodar delil le ob najpomembnejših priložnostih. Ob spominskem dnevu na tiste čase so v grajski gostilnici v Vrbovcu spet zaprasketala ognjišča in močno je zadišalo po začinjenih jedeh, s katerimi so se basali številni povabljeni.Začelo se je s srednjeveško viteško procesijo, v kateri so se predstavili predvsem domača gospoda in gostje v najboljši opravi in z orožjem. Prihod Konrada I. Vrbovškega s spremstvom je naznanil začetek celodnevnega veseljačenja, ki mu ni bilo para na vsem območju porečja Savinje in Drave. Gostje in imenitneži s spremljevalkami so izkazali čast gostitelju, nato pa se je začelo vse po volji slednjega. Zgodba se je tudi tokrat držala preizkušenega modela in vse je bilo pripravljeno na veseljačenje in slastne jedi. A najprej so se posvetili srednjeveški kulturi, plesom in bojevanju z meči, da se je iskrilo od jeklenih mečev.Na letošnjem viteškem srečanju z grajsko gostijo v organizaciji muzeja Vrbovec terinin Občine Nazarje so turistični zanesenjaki, občinski veljaki in domači obrtniki uprizorili izjemen dogodek, ki se bo ponavljal še dolgo v novo zgodovino. Obiskovalci so se preizkusili v različnih srednjeveških veščinah: mečevanju, kaligrafiji, pisanju pisem in pečatenju, hoji s starimi smučmi, s hoduljami, metanju pletenih obročev na stojalo, balinanju z lesenimi kroglami in drugih veščinah.Plemič Konrad I. Vrbovški, ki ga je upodobil, je povabil na gostijo z bogato ponudbo srednjeveške kulinarike, za katero je s pomočniki poskrbel priznani kuharski mojster. Delovala je srednjeveška tržnica, bile so delavnice za otroke in rokodelce, predstavili so srednjeveške živali v izvedbi družinskega gledališča Kolenc, plesali sta skupina Galiarda in Šaleška gospoda z gradu Šalek, boje so uprizorili vitezi reda kraljevega orla, nastopili sta pevkain Srednjeveška skupina Baron, ognjeno predstavo pa je netila skupina Mitje Benčina.