Plečnikova nagrada za pokopališče z razgledom (FOTO)

Strokovna žirija, ki podeljuje Plečnikovo nagrado, je v kategoriji javni prostor za zmagovalca izbrala Pokopališče Ankaran, ki so si ga zamislili arhitekti Uroš Rustja, Primož Žitnik, Mina Hiršman in Matea Zonte ter krajinski arhitekti Ana Kučan, Luka Javornik in Danijel Mohorič. Pokopališče je bilo javnosti predstavljeno februarja letos. Zajema poslovilni objekt in tri grobna polja s skupno 536 grobovi, od tega je 110 klasičnih grobov, 246 talnih žarnih grobov in 180 zidnih žarnih grobov, ter polje za raztros pepela.

Javnosti so ga predstavili februarja. FOTO: Jaka Ivančič

V utemeljitvi Plečnikove nagrade je žirija napisala, da zasnova pokopališča posega neposredno v brežino gozdnega roba in izkušnjo kraja naveže na dojemanje krajine v širšem merilu. Avtorji zahtevno višinsko razliko premoščajo s klančinami, ki obiskovalca vizualno povezujejo s horizontom in različnimi gozdnimi ambienti. Členitev enotnega pokopališkega prostora prepleta gozdno krajino s prostori grobov, kar uporabnikom ponuja parkovno ureditev, ki presega pokopališki prostor.

Na slovesnosti so podelili še druga priznanja. Plečnikovo medaljo v kategoriji arhitekturne realizacije večjega merila je žirija namenila Vrtcu Bohinj. V kategoriji arhitekturne realizacije manjšega merila je Plečnikovo medaljo prejela revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami v starem mestnem jedru Ptuja.

536 grobov ima novo ankaransko pokopališče.

Plečnikovo medaljo za bogatitev prostorske kulture je prejel Zaš Brezar za platformo Landezine. Plečnikovo medaljo za strokovno publicistiko je žirija namenila knjigi Raimonda Mercadanteja z naslovom Between History, Ideologies and Conflicts, Architecture in Slovenia 1968–1991. Štipendijo Plečnikovega sklada je prejel Elvis Jerkič za magistrsko delo Pravica do železnice: idejna zasnova revitalizacije železniških objektov v Baški grapi (2024).

Klasičnih grobov je 110, 246 je talnih žarnih grobov, 180 zidnih, urejeno je polje za raztros pepela. FOTO: Ana Skobe