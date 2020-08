Plaža s pogledom na Pohorje

osebni arhiv Plažno vzdušje bo imelo razgled na Pohorje. FOTO: Osebni Arhiv

Za udobje bodo poskrbeli ležalniki, ležalne mreže in ročno poslikane table.

Prijetno pozibavanje v viseči mreži ali morda nastavljanje sončnim žarkom v ležalniku, medtem ko stopala zakopljete v toplo mivko. Pri roki pa, seveda, kozarec osvežilne pijače in v zraku vonj kreme za sončenje. A čeprav bi ob tem verjetno pomislili na kakšno tropsko peščeno plažo, v bližini katere gotovo poplesavajo morski valovi, to oddaljeno eksotiko postavi na laž razgled. Pogled na Mariborsko Pohorje! In to niti ne z obrežja reke Drave, ampak s precejšnje višine.Že s prihajajočim tednom bo v štajerski metropoli namreč začela vabiti peščena plaža, ki je v tem tednu začela rasti na strehi trgovskega centra Planet Maribor in bo v poletnih tednih verjetno postala nova priljubljena točka druženja v Mariboru. Vabeče je namreč že ime – Beach Lajf. Plažno življenje.Streho mariborskega trgovskega centra je že prekrila plast mivke. Kar 45 kubičnih metrov najfinejšega peska, ki sta jih pritovorila dva tovornjaka, so žerjavi dvignili visoko v zrak, nasuli na teraso Planeta, ki se bo že kmalu spremenila v plažno oazo sredi Maribora. Po vzoru nam doslej najbližje tovrstne peščene plaže pod mestnim nebom, Sky Beach v Stuttgartu, bodo obiskovalci lahko vsak dan med 10. in 23. uro – ob koncih tedna pa tudi nekoliko dlje – dali vse štiri od sebe v lounge kotičku, za udobje in plažno vzdušje bodo poskrbeli ležalniki, ležalne mreže in ročno poslikane table, pestrost dogajanja pa bodo obogatili še s prenosi tekem in večernimi kinoprojekcijami na velikem zaslonu.Vodilo letošnjega dopusta je vsekakor varna zabava, na kar niso pozabili niti pri snovanju te edinstvene in prve tovrstne plaže pri nas. Organizatorji so imeli vseskozi v mislih tudi trenutno zdravstveno situacijo, zato so posebno pozornost posvetili varnosti. Da bo vsak obiskovalec lahko našel svoj košček peščene plaže s pogledom na mariborski ponos, na seveda varni razdalji.