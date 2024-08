Ne le na Koroškem, v Savinjski in Logarski dolini ter še ponekod po državi, kjer je prebivalcem lansko neurje življenje postavilo na glavo, na državne in lokalne oblasti so zaradi počasne sanacije jezni tudi v Slovenskih goricah. Ponekod se ne lotijo niti sanacije plazov – tudi v naselju Vanetina v občini Cerkvenjak. Nekaj deset tamkajšnjih prebivalcev ima težave s sosednjo občino Sveta Trojica: nekateri poudarjajo, da zaradi plazu v naselju Osek na območju trojiške občine ne morejo nikamor. Plaz ogroža njihovo premoženje in življenja, poleg tega se jim je močno podaljšala vožnja. Bog ne daj,...