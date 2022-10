Planinska koča na tem slovenskem vrhu slovi po dobri hrani in velikih porcijah

Dobrča se s 1634 metri nadmorske višine dviga med Begunjami na Gorenjskem in Tržičem. Gre za najjužnejši vrh skupine Stola. Geološko se uvršča med Kamniške Alpe, medtem ko jo z zemljepisnega vidika prištevamo h Karavankam. Dobrčo obdajajo gozdnata pobočja, njen vrh pa je manj poraščen, zaradi česar se z njega ob jasnih dneh odpira veličasten razgled.

Razgled na okoliške kraje je sicer mogoče občudovati že, ko pridemo do koče na Dobrči, ki stoji nekoliko niže. Občudujemo lahko pogled proti Kriški gori, Storžiču in nekoliko bolj oddaljenim Kamniško-Savinjskim Alpam. Na jugu nam pogled seže čez Ljubljansko kotlino in Jelovico, na zahodu pa lahko vidimo Blejsko jezero. Na Dobrčo se je moč povzpeti po različnih pohodniških poteh. Najbolj priljubljena izhodišča so Brezje pri Tržiču, Hudi graben in Srednja vas. Na vrhu vzpetine je skrinjica z žigom.

Koča na Dobrči prejela naziv najbolj priljubljene planinske koče

Koča na Dobrči je leta 2012 od obiskovalcev v skupini akcije Planinske zveze Slovenije in časnika Nedelo prejela laskavi naziv najbolj priljubljene planinske koče. Obiskovalcem nudi tako hrano kot prenočišča.

