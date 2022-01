Planinci brez praznovanja visokega jubileja

Decembra 1961 je Planinsko društvo (PD) Radgona opravilo ustanovni občni zbor in s tem je nastalo novo društvo. Pred tem so nekateri planinci z radgonskega območja delovali v okviru drugih tovrstnih društev po Pomurju. Tako bi letos morali proslaviti lep jubilej, 60-letnico obstoja in uspešnega delovanja, a kot pravi predsednik društva Tonček Mlinarič, zaradi epidemiološke situacije posebnega praznovanja niso imeli.

Gibljivi tudi lani

To bodo opravili takrat, ko ne bo več ukrepov za zajezitev virusa. Kljub temu je bilo PD Radgona, v katero je vključenih 220 članic in članov, med njimi je tretjina podmladka, v iztekajočem se letu vseeno dejavno. V letu 2021 so namreč klub omejitvenim ukrepom opravili več kot 20 različnih pohodov in druženj. Med drugim je bil opravljen tradicionalni poletni planinski tabor, ki se ga je skupaj z mentorji udeležilo 30 ljudi.

Veliko pozornosti so v društvu namenili nabavi opreme za varnost udeležencev pohodov. Vsi pohodi, v glavnem je šlo za manjše skupine, so se končali brez vsake poškodbe udeležencev. Sicer pa društvo v letu 2021 ni imelo niti posebnih finančnih težav. Največ zaslug za to ima lokalna skupnost, Občina Gornja Radgona. Ta namreč že več let društvo finančno podpira. Poleg tega je bilo društvo lani deležno sredstev posameznih sponzorjev.

Brez množičnih aktivnosti

Dokler ne bodo znani ukrepi odpravljeni, bo društvo delovalo brez množičnih aktivnosti. Tako je odpadel tudi tradicionalni Trstenjakov pohod na začetku januarja. Načrtujejo pa, da bodo konec julija izvedli tradicionalni planinski tabor. Ta naj bi bil v Mojstrani. So pa za svoje člane in donatorje v PD Radgona pripravili lep stenski koledar 2022.

Dodajamo še, da v Sloveniji deluje 287 planinskih društev, v katera je vključeno skoraj 55.000 ljubiteljev pohodništva in gora. Razpolagajo s 179 planinskimi domovi. Čeprav je delo v večini društev nekoliko okrnjeno, članice in člani radi zahajajo v planine. Seveda gre zdaj za manjše skupine, ki se od doma odpravljajo v glavnem z osebnimi vozili, in ne z avtobusi kot pred ukrepi.

