Planincem pri obnovi koče pomagajo vojaki

Pilota Igor Lanišnik in Mitja Černilec sta v pičlih treh urah na Okrešelj zvozila 30 ton materiala. FOTOGRAFIJE: Marko Feist

Na samem koncu lanskoletne planinske sezone je kot strela z jasnega udarila novica o požaru na Okrešlju. Šele nekaj dni je bilo, odkar je Frischaufov dom na Okrešlju (1396 m) zaprl svoja vrata. Tudi oskrbnikje le še zaklenil vrata in se podal v dolino.Vreme pa je bilo v tistih dneh res slabo. Kljub temu se je nekaj planincev le podalo do zaprtega doma. Eden izmed njih, bil je toiz Solčave, kar ni mogel verjeti svojim očem, ko je pred seboj zagledal klavrno podobo še vedno tlečega in popolnoma uničenega doma.Informacija, podkrepljena s fotografijo, je že kmalu prispela do predsednika PD Celje. Ki je sprva pomislil, da gre za fotomontažo, a jo vseeno takoj mahnil gor, da se je lahko slednjič vendarle prepričal in odpisal še tisto zadnje upanje. Pred njim so se pojavile namreč samo še gole stene: dragocene vsebine, ki so se toliko desetletij zbirale, je ogenj za vedno vzel. Vse je pogorelo!»Gre za novo velikansko izgubo tako za celjsko planinsko društvo kot tudi za slovensko planinstvo na splošno,« je takrat tožil Povše. »Naše društvo je v samo dveh letih izgubilo kar dve koči. Ne vem, kako naprej. Ostali smo tako rekoč brez vsega, brez vseh prihodkov,« je razlagal, bil povsem na tleh. Pa ravno so planinski zanesenjaki zamenjali streho, popolnoma prenovili sobe, uredili kuhinjo, jedilnico in sanitarije.Po prvih ocenah (ter dejstvu, da je bil Frischaufov dom zelo pomanjkljivo zavarovan) naj bi bilo škode za najmanj pol milijona evrov. Pozneje se je izkazalo, da bo treba imeti blizu milijona. Včeraj smo se na lastne oči prepričali, da so se dela na Okrešlju že začela. Še več, skupaj sta stopili Slovenska vojska in Planinska zveza Slovenije in dokazali, da si v Sloveniji še znamo pomagati.V kotičku pod Okrešljem je včeraj kar naprej brnelo. Bil je zvok helikopterja Slovenske vojske, ki je bil ves čas v zraku. Kot rečeno, pogorišče je devet mesecev pozneje že pripravljeno za začetek gradnje novega, modernega in še kako lepega planinskega doma. Planinsko društvo Celje – Matica, ki je tudi lastnik doma, je namreč že konec julija pridobilo gradbeno dovoljenje za gradnjo novega doma. Prejšnji teden je bil objavljen tudi razpis ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi. Na razpis se bo s projektom novega planinskega doma na Okrešlju prijavilo tudi PD Celje – Matica.Pogorišče starega doma so člani celjskega planinskega društva pospravili že spomladi. V zadnjem mesecu na mestu, kjer bo nekoč stal nov planinski dom, potekajo razna pripravljalna gradbena dela. Ker je treba na višino 1300 metrov pripeljati veliko gradbenega materiala, pa je priskočila na pomoč še Slovenska vojska s helikopterskimi prevozi materiala. Planinska zveza Slovenije (PZS) s Slovensko vojsko že nekaj let odlično sodeluje na področju urejanja planinskih poti in pri ekološki ter energetski sanaciji planinskih koč.»Vojska prispeva za to na leto približno 35 ur helikopterskih poletov, kar je neprecenljivega pomena za planinska društva,« je ob vzletišču z zvrhano mero hvaležnosti razlagal generalni sekretar PZS. Sodelovanje PZS in SV poteka v sklopu njihovega civilno-pravnega sodelovanja in je povsem brezplačno. Planinska zveza pa v obratni smeri pomaga SV s svojimi strokovnimi kadri, planinskimi vodniki, za otroke slovenskih vojakov organizirajo tabore in pohode, vojaki na dolžnosti, ki prespijo v planinskih kočah, prespijo brezplačno. »Čez 14 dni se začnejo konkretna gradbena dela,« je še svečano dejal Planko.Tudi on je lahko opazoval, kako sta pilotainv tistem opravila že z devetimi vožnjami, tolikokrat sta s helikopterjem dotlej že dvignila po približno tono težko železno mrežo. V drugem ciklu sta odpeljala preostalo železje, v tretjem pa cement. V pičlih treh urah sta s svojimi pomočniki zvozila na Okrešelj 30 ton materiala.Podpolkovnik SV Igor Lanišnik: »Ena vožnja je trajala 6 minut in 30 sekund, pri čemer smo morali premagati 630 metrov višinske razlike. Odlaganje tovora na zelo omejenem visokogorskem terenu zahteva absolutno zbranost.«Njegova izurjena ekipa sodeluje pri najbolj zahtevnih prevozih. Še posebno pa je pohvalil Airbusov helikopter, ki je odličen prav na najvišjih legah in mejnih temperaturah.