Planince navdušil kraški ruj

Ruj je rastlina, ki v vseh letnih časih daje identiteto kraški krajini. Grm ima več podob: spomladi cveti rumeno zeleno, poleti ga prepoznamo po bujnih lasastih plodovih, jeseni pa njegovi listi zažarijo v karminsko rdeči barvi.

Na Kras je pot tudi letos popeljala velik avtobus članov Planinskega društva Kozorog iz Selnice ob Dravi, ki jih od konca leta 2018 vodi predsednik in duša štajerskih planincev Luka Ciglar. Člani društva, vseh je več kot 240, niso le iz Murske Sobote, Dravograda, Središča ob Dravi, ampak tudi iz Celja, Ljubljane, Kočevja in Postojne. »Pot nas zanese tudi na Kras. Ljudje so nori nanj. Veselijo se kraške pokrajine, veselijo se kraškega roba, ruja, refoška, oljčnega olja …«

Letos so bili na kraškem robu, obiskalo ga je kar dva avtobusa mariborskih planincev. Prav tako lep in prečudovit je bil pohod iz Orleka, kjer stanuje njihov kraški vodnik Ludvik, v Lipico, zeleno oazo s čudovitimi belimi lipicanci. Husu jih je popeljal skozi Živi muzej Krasa, kjer so si ogledali jamo Malenca. V njej so jamarji odkrili manjšo posodico, ki so jo strokovnjaki ocenili na 5000 let staro in je na fotografiji na informacijski tabli v Živem muzeju Krasa.

Potovanje so sklenili v dolini Lurške Matere Božje, ki ima zdravilne lastnosti; tamkajšnjo kapelico je dal 1889. postaviti upravitelj lipiške Kobilarne, ki je bil tuberkulozni bolnik. V primeru ozdravitve se je zaobljubil, da bo v čast Mariji postavil oltar. Še danes številni romajo h kapelici v upanju na čudežno ozdravitev. Ob koncu pohoda so si ogledali čredo lipiških kobil z žrebeti na paši, kar je bilo v veliko zadovoljstvo vsem pohodnikom.