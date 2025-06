Plačilo za domove do največ 780 evrov: poslanci potrdili pomembno novelo zakona o dolgotrajni oskrbi

Poslanci so s 46 glasovi za po nujnem postopku sprejeli novelo zakona o dolgotrajni oskrbi, ki uvaja zgornjo mejo višine oskrbnine v domovih za starejše in uvaja možnost statusa oskrbovalec družinskega člana tudi za upokojence. Za so glasovali v Svobodi, SD in Levici. V SDS, NSi in poslanski skupini nepovezanih poslancev so se glasovanja vzdržali.

Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki je pripravilo predlog, je z novelo vpeljalo kapico za višino stroškov nastanitve in prehrane za uporabnike domov za starejše. Tako stroški ne bodo smeli preseči zneska minimalne zajamčene pokojnine za 40 let delovne dobe, ki je trenutno okoli 780 evrov. To je po besedah ministra Simona Maljevca jasno sporočilo državljanom, da bodo od decembra za domove za starejše plačevali bistveno manj.

Uvedli so tudi možnost, da upokojenci postanejo oskrbovalci družinskih članov za 1,2-kratnik minimalne plače in ohranitev 40-odstotnega dela zajamčene pokojnine.

Zagotovili so tudi proračunska sredstva za izplačevanje dodatkov v domovih starejših brez dodatnega finančnega bremena za zavode in uporabnike, je navedel minister. Otroci z invalidnostmi pa bodo lahko po 18. letu samodejno prešli v sistem oskrbovalca družinskega člana na podlagi mnenja centra za socialno delo.

Koalicija enotna

Maljevac je po glasovanju sporočil, da »na tej točki lahko z gotovostjo trdimo, da se sistem dolgotrajne oskrbe uspešno izvaja«. »Ob vzpostavitvi vstopnih točk, tekočem sistemu oskrbovalca družinskega člana in celotnem sklopu prihajajočih storitev imamo v jedru svojih naporov skrb za uporabnika. Predvsem me veseli, da smo v tej zakonodajni etapi uspeli zagotoviti najnižje možne položnice za bivanje v domovih starejših in vodstvom domov ponudili možnost, da dvignejo plače zaposlenim,« so njegove besede povzeli v sporočilu za javnost ministrstva po seji DZ.

Koalicija je bila danes na seji enotna, da bo novela razširila dostop uporabnikov do dolgotrajne oskrbe. Opozicijski SDS in NSi pa sta bili kritični tudi do številnih dopolnil koalicije, vloženih tik pred zdajci. Poudarjali sta, da sistem dolgotrajne oskrbe brez kadrov ne bo deloval.

Koalicija je namreč danes vložila številna dopolnila k predlogu novele, ki so večinoma tehnične narave. Izjemna je dopolnilo, v katerem so izvajalcem storitev institucionalnega varstva starejših za prehodno obdobje med drugim zagotovili denar za sofinanciranje dodatnih stroškov dela zaradi plačne reforme. Poslanci so vsa koalicijska dopolnila danes sprejeli.