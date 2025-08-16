OTROCI IN STARŠI

Plačevanje oskrbe staršev buri duhove! Janša popenil: »Sram vas je lahko, kreature«

Otrok je dolžan preživljati starša in doplačevati domsko oskrbo le toliko časa, kot je starš preživljal njega, so poudarili v Pravni mreži za varstvo demokracije.
Fotografija: Janez Janša. FOTO: Jože Suhadolnik
Janez Janša. FOTO: Jože Suhadolnik

Gospod, ki je za mamo doplačeval dom za starejše, je pri različnih institucijah večkrat neuspešno uveljavljal prenehanje te dolžnosti, so pred dnevi navedli v Pravni mreži za varstvo demokracije.  

Slovenski upokojenci danes prejeli nižje pokojnine, to je razlog

Določba 185. člena Družinskega zakonika (DZ) namreč nalaga polnoletnemu otroku, da po svojih zmožnostih preživlja starše, če ti nimajo dovolj sredstev za življenje, »vendar najdlje toliko časa, kot so starši dejansko preživljali njega,« so ob tem navedli zakonska določila.

Otrok je dolžan preživljati starša in doplačevati domsko oskrbo le toliko časa, kot je starš preživljal njega.

A je oskrbo plačeval veliko dlje od tega, dodajajo, zato je na pristojni Center za socialno delo (CSD) vložil vlogo za prenehanje doplačevanja, a je CSD vlogo zavrgel, saj naj bi bilo o preživninski obveznosti pristojno odločati le sodišče.

Premier Golob o dolgotrajni oskrbi: Oskrbo v domu starejših bo sedaj dobil vsak upokojenec

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je pritožbo zavrnilo in potrdilo odločitev CSD. Gospod je nato podal pobudo Varuhu človekovih pravic, ki mu je celoti pritrdil in zavzel stališče, da mora imeti zavezanec zakonsko opredeljeno možnost, da lahko pred CSD uveljavlja ugasnitev preživninske dolžnosti.

»Na MDDSZ smo poslali poziv, naj CSD-jem posreduje ustrezna interna navodila, skladna s stališčem Varuha, kako naj ravnajo v takšnih primerih. Opozorili smo tudi na pomanjkljivosti zakonodaje, ki jih je izpostavil Varuh in jih pozvali k preučitvi in sprejemu potrebnih sprememb. Zaradi neustreznega ravnanja državnih organov in nejasnih postopkovnih možnosti gospod ni uspel pravočasno rešiti zadeve, zato mu je nastala znatna gmotna škoda. Relevantna problematika se mora ustrezno in sistemsko urediti, da v prihodnje ne bo prihajalo do novih kršitev,« so ob tem opozorili v Pravni mreži za varstvo demokracije.  

Janša: »Sram vas je lahko, kreature«

No nekaterim pa takšno stališče še zdaleč ni všeč. Tako je denimo šef opozicije, predsednik SDS bil kratek, a jasen. Janez Janša je tako zapisal: »Sram vas je lahko, kreature«.

Oglasil se je tudi nekdanji član in predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Alojz Kovšca

Alojz Kovšca. FOTO: Blaž Samec
Alojz Kovšca. FOTO: Blaž Samec

»No, pa so končno razkrili zakaj so se tako zagrizeno borili za zakone o umetni oploditvi, umetnem prekinjanju nosečnosti in evtanaziji. Hočejo postati brezbožni mali bogovi, gospodarji življenja od (umetnega) spočetja do "prostovoljne" (u)smrti(tve).«

