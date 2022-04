Plače zaposlenih na RTV: toliko z dodatki zasluži Miša Molk

V začetku letošnjega leta smo poročali o višini plač pedeset najbolje plačanih zaposlenih na RTV Slovenija. Na spletnem portalu Siol pa so tokrat pridobili podatke o tem, koliko mesečni prihodek zaposlenih znaša skupaj z dodatkom na delovno dobo.

Novembrska plača brez dodatka za delovno dobo dolgoletne voditeljice na nacionalki Miše Molk je znašala 4.068 evrov, decembrska pa skoraj 500 evrov več, in sicer 4.503 evre. Razlika je torej dodatek za delovno dobo. Nekdanji direktor RTVS in trenutni vodja regionalnega centra Marko Filli. Njegova plača z dodatkom znaša 4.468 evrov, kar je 332 evrov več kot njegova novembrska plača brez omenjenega dodatka.

Bruto plača novinarke in voditeljice Lidije Hren je novembra znašala 3.960 evrov, z upoštevanim dodatkom za delovno dobo pa je za 500 evrov višja. Plača novinarke in voditeljice Erike Žnidaršič je brez dodatka za delovno dobo znašala 3.960 evra, z dodatkom pa 4.195 evrov. Nekoliko višji dodatek za delovno dobo prejema voditelj in novinar Igor E. Bergant. Njegova bruto novembrska plača je brez dodatka znašala 3.817 evra, z dodatkom pa je decembra lani prejel 350 evrov več.

Molkova ostala brez oddaje

Miša Molk je pred dobrimi štirinajstimi dnevi na facebooku sporočila, da se poslavlja od svoje oddaje, kar so ji pravzaprav na nacionalki napovedovali že konec minulega leta. A direktor TV Slovenija Valentin Areh je predstavil povsem drugačno plat zgodbe. Kot je dejal, so izjave Molkove neresnične. Izpostavil je slabo gledanost oddaje, ki je RTV stala 40 tisočakov, zato so sklenili, da enkrat mesečna oddaja ni dovolj, voditeljico pa naj bi pozvali, da pripravi vsak teden takšno oddajo, saj bi na ta način dvignili gledanost. A Molkova naj bi takrat predlog zavrnila, saj da bi bila z oddajo, ki bi bila na sporedu vsak teden, preveč obremenjena. Kot so poročali v Suzy, se bo Molkova letos poleti upokojila.