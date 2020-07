Plačala bo globo, ker pes v vodi ni bil pripet

Osemintridesetletna Milena F. iz Ljubljane je z možem, dveletnim otrokom in psičko Romo prišla v Izolo na počitnice. Desetdnevni dopust so začeli prejšnji torek in se dopoldne odpravili na plažo v San Simonu. Na tisti del, ki je pred vstopom v ograjeni del plaže, kjer sprehajanje ali plavanje psov ni prepovedano, pripoveduje naša sogovornica.Na tako rekoč praznem kopališču so bili kakšnih deset minut, potem so šli v vodo: »Ob nas je plavala psička. Kakšnih 35 metrov od obale sem zagledala redarja, ki mi je z roko kazal, naj pridem iz vode, in me še pozval, naj dam plavajočega psa na povodec.«Milena pasje vrvice v morju ...