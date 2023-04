Plača, da te kap: toliko zasluži šef Vzajemne

V sinočnji Tarči so se gostje pogovarjali o dopolnilnem zavarovanju, ki bi bilo lahko ukinjeno še septembra letos. V studiu so bili minister Danijel Bešič Loredan, koordinator Levice Luka Mesec, Meira Hot (SD) in opozicijski poslanki Vida Čadonič Špelič (NSi) in Jelka Godec (SDS). Postavilo pa se je tudi vprašanje, kaj bodo počele tri zavarovalnice, ki za zdaj še ponujajo dopolnilno zavarovanje.

»Z ukinitvijo dopolnilnega zavarovanja je na kocki obračanje več kot pol milijarde evrov sredstev Slovenk in Slovencev, kar je v preteklosti komercialnim zavarovalnicam prinašalo zelo solidne, tudi večmilijonske čiste letne dobičke,« so navedli v Tarči.

Glede na izračune bi ukinitev dopolnilnega zavarovanja za zavarovalnice pomenila hud udarec. »Zavarovalnica Triglav Zdravje je lani pobrala za 204 milijone evrov zavarovalnih premij, od tega je bilo kar 192 milijonov vseh zavarovalnih premij (94 odstotkov) pobranih na račun dopolnilnega zavarovanja.«

V Tarči so še navedli, da bi skoraj gotovo prišla na vrsto odpuščanja, ampak zavarovalnici Triglav in Generali ne bi propadli. Drugače pa je pri Vzajemni, naši največji zdravstveni zavarovalnici, ki temelji na poslu z dopolnilnim zavarovanjem.

Visoke plače

Tudi prihodki zaposlenih v komercialnih zavarovalnicah so zajetni. Predsednik uprave Vzajemne Aleš Mikeln je leta 2021 skupaj z dodatki in nagradami na mesec prejel kar 15.767 evrov. »To je trikratnik plače generalne direktorice ZZZS Tatjane Mlakar, ki je imela lani z dodatki bruto mesečno plačo 5146 evrov, čeprav bedi nad razdeljevanjem neprimerljivo večje količine denarja kot Mikeln.«

Na ZZZS je povprečna plača podobna državnemu povprečju, iz Vzajemne pa Tarči konkretnega podatka o plačah niso želeli poslati.