Pivo Union se poslavlja od Ljubljane, novi dom bo dobilo na Štajerskem

Nizozemski gigant Heineken, lastnik Pivovarne Laško Union, se je odločil za selitev proizvodnje. Uninona ne bodo več varili v Ljubljani, temveč v Laškem.

Kot so pojasnili v naši največji pivovarni, je ta odločitev posledica »preventivne neodvisne varnostne ocene 35 let starega hladilnega sistema v Pivovarni Union, ki je pokazala, da ni več primeren za obratovanje in bi v prihodnje lahko predstavljal pomembno varnostno tveganje.«

Pivovarna Union. FOTO: Jure Eržen, Delo

»Zaradi tega moramo žal del proizvodnje, ki je vezan na dotični hladilni sistem, ustaviti. Tako bosta varjenje in fermentacija piva Union prenešena v našo pivovarno v Laškem, kjer pričakujemo, da se bo proizvodnja začela najkasneje januarja 2022. Ta sprememba ne bo vplivala niti na naš portfelj izdelkov niti na blagovno znamko Union. Na lokaciji Pivovarne Union bodo ostale dejavnosti pakiranja in logistike piva Union. Proizvodnja brezalkoholnih pijač in vode ter upravne in korporativne funkcije svoje lokacije ne spreminjajo, enako velja za Pivnico Union in muzej Union Experience,« so Laščani zapisali v sporočilu za javnost in tudi obljubili, da bodo potrošnikom še naprej zagotavljali pivo Union po enaki recepturi, kot so ga vajeni vsa ta leta.

Kaj pa bo selitev pomenila za zaposlene, še ni povsem jasno. »Vpliv prenosa dela proizvodnje na zaposlene še ni natančno določen. Kot vedno doslej, bomo v Pivovarni Laško Union zagotovili, da bodo zaposleni, ki bodo to spremembo občutili, obravnavani s potrebnim spoštovanjem. Kljub temu želimo v podjetju zagotoviti nadaljevanje poslovanja in posledično ohraniti čim več istih ljudi v proizvodni ekipi,« so dodali v Pivovarni Laško Union.