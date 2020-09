Ob povečevanju števila bolnikov s covidom 19 bodo infekcijsko kliniko zaprli za ostale

Pivka: prepovedali uporabo športnih objektov ter prireditve

V občini Pivka so v nedeljo našteli 11 aktivno okuženih občanov.

Dvajset okužb pri zaposlenih v skupini Pivke Perutninarstva

DELO Pivka perutninarstvo. FOTO: Delo

Povečevanje števila okuženih z novim koronavirusom se kaže tudi v povečanem številu hospitaliziranih. Na infekcijsko kliniko so od petka sprejeli sedem novih bolnikov s covidom 19, intenzivno nego potrebujejo štirje. Če bo teh bolnikov več, bo treba preiti na plan B, ko bodo bolnike z drugimi infekcijskimi boleznimi selili drugam.z ljubljanske infekcijske klinike je v današnji izjavi za javnost poudarila, da so na kliniki na intenzivnem oddelku štirje bolniki s covidom 19, ki so na ventilatorjih, in šest bolnikov, ki nimajo covida 19. »To pomeni, da je naša intenzivna enota popolnoma zasedena, lahko pa sprejmemo še enega bolnika s covidom 19 ob tem, da potrebujemo že zdaj pomoč predvsem pri negovalnem kadru,« je pojasnila Logarjeva.Generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljanaglede na porast števila okuženih z novim koronavirusom v zadnjih desetih dneh pričakuje tudi porast števila hospitaliziranih in tistih, ki bodo potrebovali intenzivno nego.Če se bo trend povečevanja števila okužb nadaljeval, bodo v naslednjih dneh po njegovih besedah dva oddelka infekcijske klinike in tudi centralno intenzivno enoto za bolnike z drugimi infekcijskimi boleznimi preselili na drugo lokacijo v severnem traktu bolnišnice Petra Držaja. Izpraznjene postelje na infekcijski kliniki pa v celoti namenili oskrbi bolnikov s covidom 19.Občinski štab civilne zaščite v Pivki je zaradi poslabšanja epidemiološke situacije v občini sprejel ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Za deset dni so prepovedali uporabo vseh zaprtih športnih objektov ter kulturne in športne prireditve v zaprtih prostorih. Občane pa so še pozvali, naj preložijo vsa načrtovana praznovanja.V občini Pivka so v nedeljo našteli 11 aktivno okuženih občanov, piše na spletni strani občine. V karanteni pa je 68 oseb.Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije je v nedeljo zasedal občinski štab civilne zaščite. Za deset dni oziroma do 24. septembra so prepovedali uporabo vseh zaprtih športnih objektov za delovanje klubov in rekreacijo. Izjema je le športna dvorana Skala, kjer poteka šolska dejavnost. Prav tako prosijo klube, društva in posameznike, da organizacijo treningov in tekmovanj preselijo na prosto.Za isto časovno obdobje pa so prepovedali tudi vse kulturne in športne prireditve v občini, ki se izvajajo v zaprtih prostorih. Na prostem se lahko odvijajo le ob upoštevanju vseh ukrepov in priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz) ter ob omejitvi števila udeležencev.Pivški županje pojasnil, da bodo glede na razvoj dogodkov presodili, ali bodo ukrepe morda še podaljšali. Prav tako župan svetuje, naj se vsaj za teh 10 ali 14 dni prestavi dogodke, zabave in kulturne prireditve.Ravnateljica OŠ Pivkaje dodala, da so takoj po prvi odkriti okužbi v šoli 35 učencem iz 9. a in 9. b, ki so bili z okuženim v tesnejšem stiku, odredili karanteno, medtem ko učiteljice za zdaj ostajajo v šoli. Šola ima sicer opredeljene protokole, obračajo se tudi na učence, da jih dosledno upoštevajo.V skupini Pivke Perutninarstva so okužbo potrdili pri 20 zaposlenih, v karanteni in samoizolaciji pa je več kot 40 zaposlenih.Po zaznavi okužbe je podjetje o tem obvestilo pristojne na občni, civilno zaščito in Nijz. Takoj so testirali 42 zaposlenih, danes bodo še eno skupino. V podjetju so sicer po okužbi uvedli še nekatere dodatne ukrepe. Tako so namestili infrardečo kamero za merjenje temperature zaposlenih pri vhodu in izhodu. Kot poudarjajo, je potek proizvodnje za zdaj nemoten.