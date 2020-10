Pivčevi podporo napovedala le ena stranka

Kolegij predsednika državnega zbora (DZ) je potrdil datum izredne seje, na kateri bodo razpravljali o razrešitvi kmetijske ministrice. Seja bo v ponedeljek ob 14. uri, na njej pa bo vlada predstavila tudi proračunske dokumente za leti 2021 in 2022.Predsednik vladeje predlog za razrešitev Pivčeve v DZ posredoval v sredo, v četrtek pa so ga prejeli v DZ. Kot je v predlogu zapisal Janša, v skladu s koalicijsko pogodbo predsednik vlade ministra za kmetijstvo predlaga na predlog stranke Deusu. Ob tem je navedel, da se Pivčevi zahvaljuje »za njeno delo v vladi v zelo zahtevnih razmerah in za uspešno vodenje resorja«. Na ponedeljkovi seji bosta Janša in Pivčeva imela vsak po pet minut časa za predstavitev svojih stališč ter dodatne pol ure za razpravo.Preberite tudi:Predlogu za razrešitev so naklonjeni v štirih opozicijskih strankah, ki so vložile tudi interpelacijo. Vodja poslanske skupine LMŠje izrazil zadovoljstvo, da je interpelacija, v kateri Pivčevi očitajo kršenje pravnih in etičnih norm, »prisilila predsednika vlade, da je končal to sago in predlagal razrešitev«. Napovedal je njihove glasove za razrešitev »ministrice, ki ne razume funkcije, ki ne razume politike«. Na vprašanje, ali ga je njeno vztrajanje presenetilo, pa je odgovoril: »Pod to vlado nas nič ne sme presenetiti, nas pa mora biti strah.«Da ni gotovo, ali bo sploh prišlo do razprave ali bo šlo le za še zadnji govor ministrice, pa je dejal vodja poslancev SD. Sicer pa smo po njegovih besedah v smešni oz. čudni situaciji. »Imamo ministra, ki bi rad odstopil, pa ne sme. Imamo ministrico, ki bi rada ostala, pa ne sme.« V poslanski skupini SD so napovedali, da bodo podprli razrešitev Pivčeve.Razrešitev Pivčeve bodo podprli tudi v Levici, je napovedal vodja poslanske skupine. Njeni poslanci so bili vseskozi kritični do njenih početij in tudi sopodpisali interpelacijo. Nabralo se je dovolj stvari, da bi tudi sama lahko razmislila o odstopu in si tako prihranila »12- ali 13-urno mrcvarjenje v parlamentu«. Ni pa Pivčeva po njegovih besedah edina, ampak je »simptom te vlade«.Če bo do glasovanja prišlo, bodo razrešitev podprli tudi v SAB. Kot je dodala vodja poslanske skupine, jo nekoliko preseneča, da ta saga traja že toliko časa. »Jaz bi odšla drugače.«Nasprotno pa bodo Pivčevo po besedah poslancapodprli v SNS. »Če bi se držali pravil igre pri vseh, potem bi moralo biti pol parlamenta že razpuščenega.«Pivčeva se je pod očitki javnosti zaradi prepletanja službenih in zasebnih obveznosti ob obiskih na Krasu in v Izoli znašla sredi poletja. Očitke je zanikala, a v stranki izgubila podporo, zato je odstopila kot predsednica Desusa, a ostala podpredsednica vlade in kmetijska ministrica. Sama s te funkcije ni želela odstopiti, zato je svet stranke na pobudo predvsem poslancev Desusa premierju Janši predlagal njeno razrešitev. Pivčeva je mnenja, da gre za njeno diskreditacijo in likvidacijo z vseh funkcij mimo vseh političnih in demokratičnih standardov.