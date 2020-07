Pivčevi na čelu Desusa šteti dnevi? Tako pravi Gantar

»Upam, da ne bomo pristali na točki, ko bomo iskali notranje sovražnike, ampak da se bomo naučili kaj izboljšati, se drugače odzivati na aktualne zadeve. Nekateri očitki so brez dvoma na mestu, treba si bo naliti čistega vina in nato seveda iti naprej.« To so besede ministra za zdravje Tomaža Gantarja, strankarskega kolega Aleksandre Pivec, prve dame Desusa, ki meni, da morajo probleme rešiti sami, dopušča pa tudi možnost, da se to zgodi na seji sveta stranke.



Včeraj je minister med gostovanjem na Pop TV govoril tudi o morebitni nezaupnici predsednici stranke Pivčevi: »Mislim, da je preuranjeno o tem govoriti, prav tako pa ne bi bilo v redu, da bi ocenjevali stališče ene pokrajine.« Želi si prek pogovorov najti rešitve, da lahko Desus naprej deluje kot stranka in partner znotraj koalicije, ki lahko pripomore k izvajanju že prej zastavljenih programov. Obljube s kongresa Gantar je izpostavil, da želijo v Desusu delati na malo drugačen način, kot je bilo tudi obljubljeno na kongresu, a se zaveda, da je na drugi strani odgovornost in delo znotraj koalicije. »Pri delu v koaliciji želimo izpolnjevati naš program in istočasno delati naprej v smislu demokratične družbe.«



Gantar in Pivčeva sta oba ministra v vladi. Gantar pravi, da si želi več sodelovanja med njima, več povezav tako s terenom kot znotraj. A hkrati poudarja, da je treba probleme reševati znotraj stranke in čim bolj mimo javnosti: »To je interna zadeva, ki lahko postane navzven vidna, če problema ne bomo rešili, kot se spodobi, z razgovorom, z dialogom, če bo treba tudi na svetu stranke.« Bi Desus vodil Gantar? Na vprašanje voditeljice, ali bi vodil stranko do naslednjega kongresa, je Gantar odgovoril, da si tega ne želi: »Mislim, da se bomo v stranki dogovorili, na kakšen način bomo delali, in izbrali tistega, če to ne bo Pivčeva, ki bo znal stranko do kongresa peljati.«



Gantar je Desus označil za stabilnega partnerja v vladi, da pa bi v primeru nezadovoljstva članstva stranke, ki bi želelo, da ne sodelujejo več, o tem odločali na zasedanjih organov stranke. Sam osebno ne vidi smisla v delu morebitne neke druge vlade za naslednjih šest mesecev, saj bi bila popolnoma neoperativna, poleg tega nas čaka predsedovanje EU ...



STA je poročala, da se bo predvidoma danes zaradi razmer v stranki sestalo vodstvo Desus. Kot je znano, je pokrajinski odbor Ljubljana v torek sporočil, da je Pivčevi izrekel nezaupnico.