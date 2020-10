Pivčeva: Z Erjavecem bi Desus izstopil iz Janševe vlade

Po odstopu Aleksandre Pivec iz mesta predsednice Desus, se v stranki pripravljajo na volilni kongres, ki bo potekal čez dober mesec. Kandidature za predsednika Desusa so doslej oddali trije Karl Erjavec, Srečko Felix Krope in Dominik Šteiner, a jo je slednji v sredo umaknil. Po mnenju bivše predsednice Pivčeve je zmagovalec že znan.



V svojem prvem intervjuju po odstopu je Pivčeva za KTV Ormož dejala, da se iz političnega prostora ne umika in napovedala, kako se bo po njenem mnenju odvijala politična jesen v Desusu. »Na velika vrata se želi vrniti Erjavec in njemu kot predsedniku stranke pripada tudi mesto v sestavi vlade,« je dejala Pivčeva, ki pričakuje, da bo Desus želel tudi menjavo resorja, saj dvomi, da bo Erjavec želel voditi kmetijsko ministrstvo, temveč naj bi si želel »pomembnejši resor«, če bo, kot pravi sploh želel ostati v vladi.



Bolj mogoče je, tako Pivčeva, da bo v primeru izvolitve Erjavca na čelo Desusa stranka izstopila iz koalicije, čeprav si, kot pravi, poslanci tega ne želijo: »Ambicije poslancev se ločijo od prihodnjega predsednika stranke«.