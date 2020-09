Pivčeva spregovorila o svoji dolžnosti

ki je ta teden odstopila z mesta predsednice Desusa , je glede svoje vloge v vladi po odstopu sporočila, da je kot podpredsednica vlade dolžna opravljati svoje obveznosti tako, kot je najbolje za državljanke in državljane in kot ji nalaga predsednik vladeV izjavi, ki so jo posredovali z ministrstva za kmetijstvo, ki ga Pivčeva vodi, so zapisali, da so z njenim odstopom kot predsednice Desusa izpolnjeni pogoji, da je svet stranke sprejel zakonite sklepe za sklic izrednega kongresa. Vsa druga dejanja bi bila nezakonita in nedemokratična.Pivčevo sicer bremeni netransparentna poraba javnega denarja z obiski v Goriških brdih in Izoli , že v času vladepa so ji očitali afero v zadevi SRIPT, a takrat ni bilo zoper nje nobenih ukrepov.Sicer pa v DZ premier Janša sestankuje s poslanci Desusa. Koalicijske partnerje pa je z novimi razmerami v vodstvu stranke Pivčeva seznanila po četrtkovi seji vlade.