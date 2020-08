Pivčeva spregovorila o svojem zdravstvenem stanju: Obšla me je slabost ...

se je odzvala na informacije, vezane na njeno zdravstveno stanje, ki so se v zadnjih dneh pojavile v medijih. »V četrtek na poti iz službe me je obšla slabost in dobila sem povišano telesno temperaturo. Zaradi odgovornega ravnanja sem obiskala zdravnika, da izločimo možnost okužbe z virusom Covid-19,« je na facebooku (nelektorirano) zapisala ministrica. Kot dodaja, je bil test negativen, si je pa vzela dan za počitek in nabiranje novih moči. Čaka jo namreč službena pot v Nemčijo.Pivčeva je pomirila javnost, da se počuti dobro. »Naj vas potolažim, sem dobro in pripravljena na nove delovne izzive.« Objavila je tudi fotografijo s sprehoda po Pohorju, kjer ji je družbo delal prikupen kosmatinec.