Pivčeva sporočila, zakaj je ni bilo na odmevno soočenje na RTV

V predvolilnem soočenju na nacionalni televiziji se je odvijala prava drama. Od sredincev, do žaljenja in na koncu padca Zmaga Jelinčiča pri odhodu iz studia. na katerem so sodelovali Janez Janša (SDS), Alenka Bratušek (SAB), Marjan Šarec (LMŠ), Robert Golob (Gibanje svoboda), Ivan Gale (Naša prihodnost in Dobra država), Luka Mesec (Levica), Tanja Fajon (SD), Zdravko Počivalšek (Povežimo Slovenijo), Matej Tonin (NSi), Zmago Jelinčič Plemeniti (SNS), Ljubo Jasnič (Desus) in Dejan Podgoršek (Naša dežela). V zadnjem soočenju smo bili – namesto vsebinski debati – priče številnim incidentom.

Od vidnih predstavnikov strank pa je manjkala predsednica Naše Dežele Aleksandra Pivec in nenavadno se zdi, da je zamudila tako pomembno soočenje. Na družbenem omrežju je razkrila, zakaj je ni bilo na četrtkovo soočenje in razlogi so očitno družinske narave.