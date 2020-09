Pivčeva spet na tnalu: v nekdanji službi pokasirala 22.000 evrov

Novi okostnjaki padajo iz omare, vsaj tako razkrivajo novinarji 24ur, ki so razkrili, da je Aleksandra Pivec v zadnjih štirih letih, odkar je funkcionarka, z znanstvenim raziskovanjem dodatno zaslužila 22.000 evrov bruto, pri čemer v zadnjih pet let sploh ni izpolnjevala kriterijev agencije za raziskovalno dejavnost, ki je te raziskave sofinancirala. Kot so še razkrili, je Pivčeva leta 2016 zapustila Ptuj in vstopila v svet politike, vendar je tam ostala zaposlena. Kaj je vsa ta leta dodatno raziskovala, Pivčeva javnosti ne želi pojasniti.



Pivčeva je po srečanju s predsednikom vlade dejala, da bo sejo izvršnega odbora stranke sklicala, ko dobi sklepe in zapisnike statutarne komisije. Ko bodo zaključili seje izvršnega odbora in sveta stranke Desus, se bodo pogovorili tudi o možnih kandidatih za predsednika urada za demografijo.



Obenem je Pivčeva poudarila, da pred sejo sveta stranke ne namerava odstopiti. »Jaz svojih stališč ne spreminjam iz dneva v dan. Javno sem jasno povedala, da sprejemam to nezaupnico, je popolnoma legitimna, ampak takoj smo tudi podali stališče, da je treba v čim krajšem času sklicati kongres stranke, na njem odločati o razrešitvi in imenovanju novega vodstva. Če bi se s tem takrat vsi strinjali, bi v roku 14 dni že imeli kongres in bi bili vse to zapletanje, nepotrebni pravni dvomi in konflikti popolnoma nepotrebni. Mislim, da teh 14 dni ne spremeni nobenih okoliščin in tudi ne položaja.«