Pivčeva se jezi: diskreditacija in likvidacija

Ministrica za kmetijstvoje v odzivu po odločitvi sveta Desusa, da podpre poziv premierju Janezu Janši za njeno razrešitev z ministrskega mesta , zapisala nekaj ostrih besed. Med drugim, da je zahteva brez argumentov in da jo skrbi za prihodnost stranke.Svet stranke je glasoval na dopisni seji, ki se je končala danes opoldne. Ob tem je predlagal, da se na čelo kmetijskega resorja imenuje, zdaj državnega sekretarja. V stranki pričakujejo, da bo premier sledil njihovemu pozivu in predlagal razrešitev Pivčeve že v teh dneh.»Aktivnosti, ki se vršijo so pričakovano nadaljevanja popolne diskreditacije in likvidacije mene iz vseh funkcij in javnega političnega prostora in tudi tokrat popolnoma mimo vseh političnih in demokratičnih standardov. Zloraba stranke DeSUS s strani posameznikov, ki se je skoncentriralo na pritiske posameznikov v organih stranke je tipičen primer. Skrbi me za prihodnost stranke, ki se s temi dejanji dokončno razdvaja in postaja stranka interesov posameznikov in ne stranka za ljudi. Gre za izpolnjevanje lastnih interesov in maščevanja ter preprečevanja zaključevanja težkih, a pomembnih odprtih tem, kot je dogajanje v državnih gozdovih. To bi se z mojim umikom iz funkcije prikrilo in utišalo,« je med drugim zapisala na facebooku.Dodala je, da se posamezniki, ki so jo rušili, niso ustavili pri njeni vlogi v Desusu, pač pa so se je lotili tudi kot ministrice.Njen odziv lahko preberete v objavi na družbenem omrežju.