Pivčeva se je odločila, na potezi je Janša

Preverila bo teren

Ministrica za kmetijstvobo predsednika vladein druge koalicijske partnerje seznanila z novimi okoliščinami v vodstvu Desus. V sredo so se namreč organi stranke seznanili z njenim odstopom s funkcije predsednice stranke, do novembrskega kongresa pa bo stranko zastopal minister za zdravje Pivčeva, ki je napovedala možnost vnovične kandidature za predsednico stranke na kongresu, in Gantar pa si nista povsem enotna niti glede pooblastil, zlasti za sodelovanje v koalicijskih usklajevanjih in glede mesta podpredsednika vlade. Doslej so bili vsi trije podpredsedniki Janševe vlade predsedniki koalicijskih strank.Preberite tudi:Po mnenju Pivčeve je prezgodaj govoriti, ali se bo Gantar udeleževal koalicijskih usklajevanj. Kot je dejala v sredo, morajo skladno s pravnimi zakonitostmi odločiti, kdo to opravlja naprej, glede na to, da Desus trenutno nima formalnega predsednika. Po njenih besedah je treba pogledati, ali je začasni zastopnik stranke tudi v funkciji podpredsednika vlade ali ni.V skladu z zakonom o vladi sicer funkcijo podpredsednika vlade opravlja eden ali več ministrov, ki jih na predlog predsednika vlade imenuje vlada.Gantar meni, da glede njegovih pooblastil ne sme biti dileme. Glede na to, da ima on začasna pooblastila predsednika stranke, je po njegovi oceni prvi sogovornik predsednika vlade on, v imenu poslanske skupine Desus pa njen vodja. Gantar verjame, da se bosta z Janšo tudi o tem pogovorila.Pivčeva je z mesta predsednice stranke upokojencev odstopila na sredini seji izvršnega odbora pred sejo sveta stranke, ki bi bržkone odločal o njeni razrešitvi. Do napetih razmer so pripeljali očitki na njen račun glede plačil ob gostovanjih po Sloveniji.Izredni kongres Desusa bo v prvi polovici novembra. Pivčeva je napovedala vnovično kandidaturo, bo pa še preverila zaupanje na terenu. Gantar še ne ve, ali bo na kongresu kandidiral za predsednika.Vprašanje ostaja tudi, ali bo Pivčeva ostala ministrica, saj je povsem izgubila zaupanje Desusovih poslancev. V preteklosti je Jurša na to vprašanje odgovoril, da je to odvisno od Janše. Omenja se sicer tudi možnost menjave resorjev. V stranki pa zagotavljajo, da pestro dogajanje v njihovih vrstah ne bo vplivalo na sodelovanje v Janševi vladi.