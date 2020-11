Pivčeva razkrila, kakšen načrt ima Erjavec

Predvidljiva odločitev

Volitve ena izmed možnosti

Vse odkar jemorala zapustiti politični parket – med sejo državnega zbora, ko se je odločalo o njeni odstranitvi z mesta kmetijske ministrice, je odstopila – se ugiba, kako se bo vrnila (trenutno obstaja gibanja v podporo Aleksandri Pivec). Tega vprašanja v svoji zadnji objavi na facebooku ni naslovila, je pa del zapisa namenila povratniku na slovensko politično sceno, svojemu predhodniku in po kongresu stranke tudi nasledniku na vrhu DesusaZnano je, da Koalicija ustavnega loka (KUL), ki jo vodi, računa na prestop poslancev stranke upokojencev med tistih 46 izbrancev ljudstva, z glasovi katerih bi s konstruktivno nezaupnico zamenjali vlado. Z vrnitvijo Erjavca se bo Desus odločil za ta prestop, je prepričana Pivčeva, ki ima z Damijanom neporavnane račune zaradi njegovih zapisov, da bo »…šla bo kot kurba s plesa, ko je JJ ne bo več potreboval…« in »…Je zgolj oportunistka, ki je dobila svojih 5 minut v SLO politiki. Za teh 5 minut bi dala tudi spodnje hlačke, kaj šele, da miži ob fašistični ideologiji. …«Stranka Desus bo s prihodom Karla Erjavca »zelo predvidljivo politično preračunljivo sprejela odločitev za "prestop" v prid opozicijskih vrst in s tem povečala možnosti za nastanek nove koalicije levega pola,« je zapisala Pivčeva, ki kot razlog za svojo trditev navaja to, da se je Erjavec z Damijanom pogovarjal, še preden se je »kot stari povratnik na predsedniškem mestu znova čudežno pojavil nazaj na političnem odru. Gre za zelo predvidljivo in pričakovano dejanje, na katerega sem sama opozarjala že dalj časa, saj je bil močan element vseh mojih političnih diskreditacij, ki so se dogajale zadnjih nekaj mesecev. Dogajal se je z znanim in zelo jasnim namenom, ki sedaj postaja zelo očiten,« je prepričana Pivčeva, ki so ji zaradi očitkov o plačilih gostovanj po Sloveniji najprej odrekli v stranki, nato pa še v vladi.Pivčeva ocenjuje, da bi bili v primeru sestave koalicije KUL »priča že videnemu in doživetemu scenariju iz leta 2018 - 2019, ko je vladala koalicija pod vodstvomin strank, v podobni sestavi, kot jo obeta nova morebitna koalicija, ki pa se takrat ni pokazala za verodostojno in zaupanja vredno.« Kot tretja možnost se omenjajo predčasne volitve spomladi naslednje leto. Te bi bile po oceni nekdanje ministrice verjetno najboljša rešitev, a bi imele verjetno eno najmanjših volilnih udeležb ter bi bile težko izvedljive tako zaradi epidemiološke situacije, kakor tudi zaradi stanja duha, »ki trenutno vlada v družbi ter politične apatije mnogih, ki v politiko preprosto ne verjamejo več in so izgubili še tisti kanček zaupanja, ki so ga do te situacije imeli.« Dodaja, da upa, da smo dosegli »politično dno prepada in bomo zbrali dovolj moči, da se iz njega začnemo dvigati s trezno glavo.«