Pivčeva pred dnevom obračuna: »Obtožujejo me veliko stvari«

Nezaupnico predsednici so svetu predlagali poslanci, ki so Pivčevo tudi pozvali k odstopu, in sicer zaradi očitkov glede plačil ob gostovanjih po Sloveniji, na katerih je prepletala službene zadeve z zasebnimi. Poslanci in predsednik sveta Tomaž Gantar so sicer v primeru, da Pivčeva ostane na čelu stranke, napovedali odhod iz nje. Če bo Pivčeva razrešena, je pričakovati tudi izvolitev novega začasnega vodstva stranke. Med najverjetnejšimi kandidati za to nalogo je Gantar.

Aleksandra Pivec in Tomaž Gantar. FOTO: Voranc Vogel

Predsednica Desusase je dan pred odločanjem sveta stranke o njeni funkciji s pismom obrnila na članstvo. Meni, da lahko o njeni funkciji odloča kongres, sama pa ne bo odstopila.»Odgovornost, da stranko vodim, mi je dalo članstvo, in jaz sem jo sprejela. Če zaupanja članstva ni več, kar bo članstvo povedalo na kongresu, bom to odločitev spoštovala.« Po mnenju Pivčeve želijo posamezniki znotraj stranke s svojim početjem odvzeti pravico članstvu do izbire predsednika in s tem zagotoviti uveljavitev svojih lastnih interesov, ne interesov stranke.Izvršni odbor je že 14. avgusta sprejel sklep za predčasen sklic kongresa Desusa, vendar svet stranke po njenih ocenah s tem odlaša. V primeru upoštevanja sklepov izvršnega odbora bi danes bili že zelo blizu datuma novega kongresa, je prepričana.»Obtožujejo me veliko stvari. Na očitke sem odgovorila in bom odgovarjala tudi v prihodnje. Vedno sem ravnala in ravnam zakonito in transparentno. Če sem karkoli naredila narobe, bom sprejela posledice,« piše Pivčeva. Namero, da bi jo lahko razrešil svet stranke, je označila za nevaren precedens, upa pa, da članstvo pri tem ne bo sodelovalo.Napovedala je, da ne bo dovolila, da posamezniki ali politične struje na pravno sporen in nedemokratičen način mečejo slabo luč na delovanje stranke.