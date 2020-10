Pivčeva ni več ministrica, a na njen račun bodo očitno še vedno padali tisočaki

Bivša ministrica Aleksandra Pivec (njen naslednik je Jože Podgoršek, prej njen državni sekretar) je mandatno-volilni komisiji (MVK) posredovala vlogo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače po prenehanju funkcije ministrice, vendar o njej še ni odločeno, so nam danes potrdili iz Državnega zbora RS (DZ). Ko bo komisija odločala o tem, in če Pivčeva izpolnjuje zakonske pogoje, ji bo pripadlo nadomestilo v višini 80 odstotkov zadnje plače, ki jo je prejemala, ko je opravljala funkcijo. Nadomestilo se prejema največ šest mesecev od prenehanja mandata.



Julij je zadnji mesec, ko je v Portalu plač JS na voljo podatek o bruto plači nekdanje ministrice. Takrat je zaslužila 5.572 evrov. Če čez palec preračunamo, bo njeno ministrsko nadomestilo, če ji te pravice MVK ne bo odrekel, znašalo okoli 4.400 evrov.

​

Se je že kdaj v zgodovini Slovenije zgodilo, da bi eksministru (ali ministrici) nadomestilo odrekli? »Tega podatka ne vodimo,« so odgovorili iz državnega zbora. Kaj pravi nekdanja ministrica Pivčeva se je včeraj oglasila prek facebooka in napovedala, da se iz političnega prostora ne bo umaknila. Dodala je še: »Najbrž res potrebujem trenutek odmora in oddiha, da zajamem novo sapo. V tem času naredim nov načrt in seveda to pot nadaljevati.«



Naj ob napovedanem oddihu ministrice še enkrat opomnimo, da nekdanjim ministrom nadomestilo pripada do največ šest mesecev. Kdaj ministru pripada nadomestilo Za ministre, ki jim funkcija preneha, se uporablja zakon o poslancih. V 38. členu je zapisano:



»Poslanec, ki mu je prenehal mandat in iz objektivnih razlogov ne more nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne zaposlitve in ne izpolnjuje minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine brez zmanjšanja v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do starostne pokojnine, ima, dokler se ne zaposli ali začne opravljati pridobitne dejavnosti oziroma dokler ne izpolni navedenih pogojev za upokojitev, pravico do nadomestila v višini 80 % zadnje plače, ki jo je prejemal, ko je opravljal funkcijo, vendar najdlje šest mesecev od prenehanja mandata.«