Pivčeva dobila nezaupnico v stranki

Pokrajinska organizacija DeSUS Ljubljana je na seji, ki je potekala v prisotnosti vodstva DeSUS, izrekla nezaupnico predsedniciNa seji, ki so se je udeležili predsednica, trije podpredsedniki in generalni sekretar, so sprejeli osem sklepov in jih predlagali svetu stranke. V njih so izrazili nezadovoljstvo med člani in članicami pokrajine in 27 občinskih odborov nad delovanjem, vodenjem, odločanjem in zastopanjem stranke s strani predsednice stranke in generalnega sekretarja, so navedli.Pivčevi so očitali tudi neinformiranost članstva in neodzivnost odgovornih znotraj stranke, neaktivnost vodstva s terenom ter še, da vodi stranko v nasprotju s programom in z njenim poslanstvom, zlasti pri zastopanju interesov upokojencev, starejših, bolnih in invalidov.Pokrajinski odbor je opozoril tudi na neizvajanje sklepov sveta stranke in na podpis sporazuma za sodelovanje z opozicijsko SNS in predstavniki manjšin brez obravnave in soglasja sveta stranke.