Pivčeva bo pravico iskala na sodišču, če bo to potrebno

Iz Desusa so poslali izjavo, v kateri znova izražajo prepričanje, da svet stranke ne more razrešiti predsednice Aleksandre Pivec. »V pristojnosti Sveta je imenovanja Predsednika stranke, če Predsedniku stranke iz kakršnega koli vzroka, kot je primer smrti, ali odstop iz funkcije preneha mandat v času manj kot enega leta do rednega Kongresa. Ima pa Svet stranke jasno pristojnost glasovati o nezaupnici na podlagi določbe Statuta »sklepati o« v tem primeru nezaupnici,« so med drugim zapisali.



»Le preko konstruktivnega dialoga, brez izsiljevanj in uveljavljanja lastne volje, po zakoniti legalni poti je mogoče rešiti nastalo situacijo za dobro stranke DeSUS. Zato se bo, v kolikor bo to potrebno, skladno z osnovnimi temelji pravne in demokratične države Slovenije, za zaščito demokracije in vladavine prava, pravico poiskalo na pristojnih sodnih instancah,« so napovedali.



Svet stranke je konec avgusta Pivčevi izglasoval nezaupnico, podporo pa ji je odrekla tudi poslanska skupina. Pivčeva meni, da jo lahko razreši le kongres. Predsednica upokojenske stranke je sklic kongresa predlagala izvršnemu odboru stranke, ki se je s tem strinjal in svetu stranke predlagal sklic izrednega kongresa, a do tega še ni prišlo.