Pismo slovenske profesorice, ki odmeva: »Dragi šolarji veliko vrednejši ste ... «

Za okoli 190.000 osnovnošolcev in 88.000 srednješolcev se začenja novo šolsko leto. Prvič bo v šolske klopi sedlo 19.935 učencev in 25.064 dijakov, ki bodo deležni posebnih sprejemov.

Veliko preveč poudarka se daje ocenam in premalo na vrednote, obnašanje in srce.

Novo šolsko leto prinaša številne novosti tako za učence in dijake kot učitelje.

Ob tem je javnosti posebno razmišljanje poslala profesorica likovne umetnosti na mariborski Tretji gimnaziji Katarina Goričan.

Mnenja bralk in bralcev Bralka Rozalija: Razmišljanje, kakršnega bi morali imeti vsi, ki so v pedagoškem poklicu. Čutiti otroke, mladostnike in ne samo togo hoditi v službo brez čustev Bralka Silva: Pomembno je znanje in kako znanje uporabit Realnost je zelo kruta,otroci morajo bit na njo pripravljeni če hocejo normalno prezivet!!! Tega v šolah zelo primanjkuje saj se čedalje večji povdarek na mavrici in religiji Kar je sramotno Religije in osebna prepričanja nimajo v šolah kaj iskat!!!! Bralka Veronika: Čudovite misli.Koliko manj sovraštva bi bilo na svetu,če bi vsi tako pozitivno razmišljali Bralec Miro: Super Bralka Martina: Čestitke za zapis, katerega bi morali živeti vsi popolnoma se strinjam z zapisom. Sama sem delala na teh vrednotah. Se je upanje za ta svet



Tako meni, da se veliko preveč poudarka daje ocenam in premalo na vrednote, obnašanje in srce. Njeno razmišljanje objavljamo v celoti:

»Dragi šolarji, pred vami je prvi šolski dan in novo šolsko leto, polno priložnosti za lepe ocene, a še bolj za dobra dejanja, ki svet delajo lepši! Res je, da vas bodo od jutri dalje skušali umestiti v nekaj tako zelo precenjenega kot so ocene od 1 do 5. Res je, da vas šolski sistem, v katerem sem tudi sama, rangira in presoja po številkah in statistikah, a pravi pokazatelj vašega znanja za življenje je moč človečnosti. Srčnih, prijaznih dejanj do sošolcev, učiteljev, prijateljev in tudi do starejših. Vsak nasmeh, ki ga podarite, vsaka roka, ki jo ponudite sošolcu/sošolki v stiski ali opora tistemu, ki morda nima poguma, vse to je tisto, kar resnično šteje. Niso pravo bogastvo visoke ocene, ampak vaša notranja moč dobrote, kljub slabemu, moč mirnosti v prepirih, moč poguma in vztrajnosti v težkih situacijah, iznajdljivosti najti pravo rešitev in moč volje postajati vedno boljši zaradi sebe, ne zaradi ocen ali staršev. Torej naj bo to šolsko leto za vas priložnost spreminjati ta hladni svet na bolje. Sijte, kjerkoli ste! Bodite navdih, spodbuda, svetloba – bodite sprememba, ki si jo želite videti v svetu. In verjemite, veliko vrednejši ste od ocen«.

