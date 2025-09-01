PRVI ŠOLSKI DAN

Pismo slovenske profesorice, ki odmeva: »Dragi šolarji veliko vrednejši ste ... «

Ob novem šolskem letu je poslala vsem šolarjem in staršem posebno sporočilo.
Fotografija: Katarina Goričan FOTO: Fb Katarine Goričan
Odpri galerijo
Katarina Goričan FOTO: Fb Katarine Goričan

M. U.
01.09.2025 ob 07:24
01.09.2025 ob 09:06
M. U.
01.09.2025 ob 07:24
01.09.2025 ob 09:06

Poslušajte

Čas branja: 3:17 min.

Za okoli 190.000 osnovnošolcev in 88.000 srednješolcev se začenja novo šolsko leto. Prvič bo v šolske klopi sedlo 19.935 učencev in 25.064 dijakov, ki bodo deležni posebnih sprejemov.

Veliko preveč poudarka se daje ocenam in premalo na vrednote, obnašanje in srce.

Novo šolsko leto prinaša številne novosti tako za učence in dijake kot učitelje.

Ob tem je javnosti posebno razmišljanje poslala profesorica likovne umetnosti na mariborski Tretji gimnaziji Katarina Goričan.

Mnenja bralk in bralcev

Bralka Rozalija: Razmišljanje, kakršnega bi morali imeti vsi, ki so v pedagoškem poklicu. Čutiti otroke, mladostnike in ne samo togo hoditi v službo brez čustev

Bralka SilvaPomembno je znanje in kako znanje uporabit Realnost je zelo kruta,otroci morajo bit na njo pripravljeni če hocejo normalno prezivet!!! Tega v šolah zelo primanjkuje saj se čedalje večji povdarek na mavrici in religiji Kar je sramotno Religije in osebna prepričanja nimajo v šolah kaj iskat!!!!

Bralka Veronika: Čudovite misli.Koliko manj sovraštva bi bilo na svetu,če bi vsi tako pozitivno razmišljali

Bralec Miro: Super

Bralka Martina: Čestitke za zapis, katerega bi morali živeti vsi popolnoma se strinjam z zapisom. Sama sem delala na teh vrednotah. Se je upanje za ta svet


 

Tako meni, da se veliko preveč poudarka daje ocenam in premalo na vrednote, obnašanje in srce. Njeno razmišljanje objavljamo v celoti: 

»Dragi šolarji, pred vami je prvi šolski dan in novo šolsko leto, polno priložnosti za lepe ocene, a še bolj za dobra dejanja, ki svet delajo lepši! Res je, da vas bodo od jutri dalje skušali umestiti v nekaj tako zelo precenjenega kot so ocene od 1 do 5. Res je, da vas šolski sistem, v katerem sem tudi sama, rangira in presoja po številkah in statistikah, a pravi pokazatelj vašega znanja za življenje je moč človečnosti. Srčnih, prijaznih dejanj do sošolcev, učiteljev, prijateljev in tudi do starejših. Vsak nasmeh, ki ga podarite, vsaka roka, ki jo ponudite sošolcu/sošolki v stiski ali opora tistemu, ki morda nima poguma, vse to je tisto, kar resnično šteje. Niso pravo bogastvo visoke ocene, ampak vaša notranja moč dobrote, kljub slabemu, moč mirnosti v prepirih, moč poguma in vztrajnosti v težkih situacijah, iznajdljivosti najti pravo rešitev in moč volje postajati vedno boljši zaradi sebe, ne zaradi ocen ali staršev. Torej naj bo to šolsko leto za vas priložnost spreminjati ta hladni svet na bolje. Sijte, kjerkoli ste! Bodite navdih, spodbuda, svetloba – bodite sprememba, ki si jo želite videti v svetu. In verjemite, veliko vrednejši ste od ocen«.

 

Kako komentirate njeno razmišljanje?

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

šola učenci Katarina Goričan starši ocene prvi šolski dan

Priporočamo

Pismo slovenske profesorice, ki odmeva: »Dragi šolarji veliko vrednejši ste ... «
Nočna drama na Ljubljanici! Policisti iz reke rešili tri osebe ter psa
Sandi Kojić: »Imel sem večinoma plastične, a me seksualno niso privlačile«
Srhljiv Jelinčičev posnetek: mirno je ležal na dvorišču, ko jo je ujela kamera (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Priložnost za vse: delo v Lizboni, Atenah, na Baliju ...

 
Promo

To so zadnji hiti v opremljanju doma

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

Komentarji:

Priporočamo

Pismo slovenske profesorice, ki odmeva: »Dragi šolarji veliko vrednejši ste ... «
Nočna drama na Ljubljanici! Policisti iz reke rešili tri osebe ter psa
Sandi Kojić: »Imel sem večinoma plastične, a me seksualno niso privlačile«
Srhljiv Jelinčičev posnetek: mirno je ležal na dvorišču, ko jo je ujela kamera (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

Predstavitvene informacije

 
Promo

Priložnost za vse: delo v Lizboni, Atenah, na Baliju ...

 
Promo

To so zadnji hiti v opremljanju doma

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.