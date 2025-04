Pišečka Mica županu, ki že 20 let vodi občino, dala posebno zdravilo

Župan Občine Brežice Ivan Molan, doma iz Sel pri Dobovi, je zaznamoval 20 let vodenja brežiške občine, občani so mu namreč leta 2022 že šestič podelili nov mandat. Občina Brežice je v dveh desetletjih namenila približno 215 milijonov evrov za naložbe v javno infrastrukturo – od tega približno 80 milijonov predstavljajo državna in evropska sredstva. V času njegovega vodenja je občina sklenila dogovor z ministrstvom za obrambo za skupna vsakoletna vlaganja v javno lokalno infrastrukturo na območju občine, kjer je vojaško letališče, pridobila denar iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta (NEK) in koncesnino iz naslova HE Brežice.

Župana, ki zna poleg vsega še delati na njivah, voziti traktor in hraniti pujse, danes ni več mogoče najti!

Ob tej priložnosti je 61-letni Molan poudaril, da je po zaslugi sodelovanja svetnikov in občanov Občina Brežice danes sodobna in prepoznavna občina, ki stabilno posluje, nadaljuje enakomeren in trajnostni razvoj ter ob tem sofinancira programe javnih zavodov in društev. Tudi za prihodnost ima občina še veliko načrtov. V prihodnjem letu bodo začeti graditi in obnavljati OŠ Artiče, naslednja na seznamu naložb je OŠ Globoko, verjetno bo treba načrtovati tudi dodatno stavbo za OŠ Brežice. Občina načrtuje širitev obrtne cone Dobova, vsebine za grad Pišece, ki ga bo prejela v upravljanje v delu, kot ga bo uredilo ministrstvo za kulturo, v načrtu so zelene rekreacijske površine v Vrbini, kanalizacija v KS Cerklje ob Krki in Artiče, urejanje večnamenskih domov ter projekti v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo. Od države občina pričakuje, da bo zgradila podvoz Brezina in del vzhodne obvoznice Brežic z nujno potrebnim mostom čez reko Savo. Država bo morala urediti protipoplavno zaščito, ki je načrtovana ob gradnji HE Mokrice.

Zbrane je nagovorila tudi jezična Pišečka Mica. FOTOGRAFIJE: Luka Rudman

Torta za dve desetletji županovanja

Dogodka ob 20. obletnici vodenja občine so se poleg novinarjev udeležili tudi nekdanji podžupani in podžupanje Občine Brežice (Milena Jesenko, dr. Stanka Preskar, Patricia Čular, Miha Petančič, Bogdan Palovšnik, Jure Pezdirc, Davor Račič), županov predhodnik mag. Andrej Vizjak, častni občan in dolgoletni brežiški župnik Milan Kšela, trikratni predlagatelj župana na volitvah Dražen Levojević in sodelavci kolegija župana. Z zabavnim spominom na začetek županove poti na prireditvi v Pišecah je župana ob zaključku novinarske konference ob visokem jubileju presenetila humoristka Pišečka Mica (Ivanka Zupančič), ki pravi, da še vedno hrani vse njegove volilne plakate. »Takega župana, ki zna poleg vsega še delati na njivah, voziti traktor in hraniti pujse, danes ni več mogoče najti!« je zatrdila in mu ob tej priložnosti podarila stekleničko Micinega posebnega zdravila.