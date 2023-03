Pisani šopki cvetja iz krep papirja

Minuli konec tedna sta združila moči Društvo kmečkih žena in deklet Cerklje – Šenčur, Gorenjski nagelj, ki ga uspešno vodi Andreja Bogataj, ter Družinski in mladinski center Cerklje: v prostorih DMC sta pripravila ustvarjalno delavnico izdelovanja cvetja iz krep papirja.

Udeleženke so bile zadovoljne s pridobljenim znanjem.

Posnemanje rožic nuja

Delavnica je potekala pod taktirko Cvetke Hudobivnik, Danice Rozman in Tanje Svetelj, udeležilo pa se je je 27 nadobudnih ustvarjalk vseh starosti. Obiskovalkam je ponudila veliko znanja ročnih spretnosti in tehnike ustvarjanja cvetja, spodbudila pa je seveda tudi njihovo domišljijo. Med drugim so se v pisanih šopkih znašli rumene narcise, tulipani, mala marjetica, žafran, nagelj in druge rožice, mojstrice pa so lahko vse izdelke odnesle domov.

Cvetka, Tanja in Danica so pripravile zanimivo delavnico.

Izdelava papirnatega cvetja ima na Slovenskem bogato tradicijo. Spoznali smo jo v prvi polovici 19. stoletja, ko se je posnemanje rožic pokazalo kot nuja, saj je zaradi naravne vegetacije ob nekaterih letnih časih primanjkovalo naravnega rastlinja in cvetlic, najbolj znana pa je bila ravno tehnika s krep papirjem. Izdelovanje papirnatega cvetja se je pozneje iz mest preselilo na podeželje in se marsikje ohranilo vse do danes.