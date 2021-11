Pisani kamenčki na svetovni dan prijaznosti

»Pelješ otroke na sprehod, vmes pa razmišljaš, v kakšen svet jih pošiljaš. Primerjaš s svetom, ki smo ga bili deležni mi. Otroke učiš, da se mimoidoče pozdravi. Večina ne odzdravi. Seveda poskus ponovimo pri naslednjem, ki gre mimo. Naša pot se je v tem trenutku srečala. Občasen pozdrav nazaj ti da občutek, da morda le nekaj delamo prav. Spomniš se, da imamo najlepšo deželo, najboljše športnike in znanstvenike na svetu. Greš pozitivnih misli naprej. Potem otroku nekaj pritegne pozornost. Greš bliže in pogledaš, kaj to je. Ko prebereš napis na kamenčku, se nasmehneš. Nekdo se je potrudil, da bi naključnemu neznancu polepšal dan. Brez zahtevanega plačila, izključno iz človeške dobrote. Morda pa le ni vse izgubljeno. Podajajmo dobro naprej, obidimo to slovensko zahojenost, zavistnost. Skupaj poskrbimo, da bomo spet najboljši. Trenutna situacija bo prej ali slej izzvenela, mi bomo pa ostali, upam, da malo bolj složni,« se je na kamenček prijaznosti odzval Peter Melanšek iz Ljubljane.

Leta 2014 je Humanitarček z umetniško šolo Atilem pripravil prve z dobrimi mislimi za bolnike z multiplo sklerozo. FOTO: Društvo Humanitarček

Od 1998., ko je bila podpisana deklaracija o prijaznosti, je 13. november mednarodni dan prijaznosti, ki ga v Sloveniji zaznamujemo zadnjih nekaj let, uradni nosilci tega dneva pa so Humanitarčki. Leta 2015 je predsednica društvamed potovanjem po Irskem na radiu poslušala oddajo o prijaznosti. »Glede na to, da smo vsi iz otroštva navajeni predvsem nedeljskih čestitk in pozdravov, sem bila še toliko bolj presenečena nad oddajo, v katero so ljudje sporočali, kaj se jim je lepega zgodilo čez teden – katera naključna dobra dela so se jim zgodila ali pa so jih naredili sami. Še preden sem se vrnila s potovanja, je stekla akcija,« pripoveduje Kozorogova. Tako se je rodil projekt Naključne prijaznosti tudi v Sloveniji. Na neki način gre za vsakodnevno nadgradnjo decembrskega projekta 30 dni za 30 srčnih dejanj, v katerem Humanitarčki že skoraj desetletje vsak dan poskušajo spodbujati k malim akcijam.

Ideja je bila preprosta, pravijo v Humanitarčku: da spodbudijo ljudi, da z malimi dejanji lepšajo svet ljudem okrog sebe. Znancem, prijateljem in tudi popolnim neznancem. Akcije so preproste, prinese jih vsakodnevni ritem in življenje. »Leta 2014 smo z umetniško šolo Atilem iz Maribora pripravili prve kamenčke z dobrimi mislimi za bolnike z multiplo sklerozo, ki so poželi takšno navdušenje, da smo se odločili, da tradicionalne rumene rožice, ki jih ob mednarodnem dnevu prijaznosti podarjajo v tujini, nadomestimo s kamenčki. Da sive, neugledne, oblečemo v barve, ki s pozitivnimi mislimi narišejo nasmeh na obraz prav vsakemu,« pravijo v dobrodelnem društvu. Kot pojasnjuje Melita Ragolič iz Atilema, s Humanitarčkom sodelujejo že od začetka, ko so pripravili slikarsko razstavo v oranžnih barvah: »Takrat smo se odločili, da pobarvamo kamenčke in jih razdelimo med bolnike. Tudi letos smo zraven, otroci jih barvajo, nato pa jih razdelimo na različna mesta.«

Te so izdelali otroci iz vrtca Hansa Christiana Andersena. FOTO: Društvo Humanitarček

Veseli so, da se je akciji že prvo leto pridružilo toliko ljudi. »Najprej smo sanjali o 10.000 kamenčkih, ki so že lani lani kljub koroni presegli številko 20.000, kar je največja tovrstna akcija na svetu. Vanjo je vključenih 451 vrtcev in šol, 49 podjetij in nešteto posameznikov,« so ponosni v društvu.

»Uradno smo zraven drugo leto, a smo sodelovali že prej,« pravi direktorica zasebnega vrtca Želvica iz Maribora Katja Šavora. »Akcija je zelo prikupna, gre za nekaj dobrega v teh čudnih časih. Tisti, ki kamenček najde, zagotovo ne ostane ravnodušen. Zbirati smo jih začeli že pred 1. novembrom, otroci so jih prinašali od doma, s sprehodov. Ker je letošnji dan na soboto, smo jih z otroki okoli šole postavili že prej, da so jih odkrili njihovi starši, zatem pa še vsi drugi.«

V Društvu so se letos odločili, da jim bodo dodali tudi sporočilce, da bodo tisti, ki ne spremljajo družabnih omrežij, lahko sledili akciji. Hkrati pa vse, ki kamenček najdejo, pozivajo, naj jih objavijo na družabnih omrežjih s pripisom #nakljucnaprijaznost, #kamencekprijaznosti, #danprijaznosti, da bodo tisti, ki so ga izdelali, lahko videli, da je dobil novega lastnika. Letos so jih po parkih, pločnikih, okoli vrtcev in šol nastavili okoli 25.000.

Pikapolonice iz CUDV Črna na Koroškem FOTO: Društvo Humanitarček

​