Pirhi štirih dežel so na ogled v Vinariumu (FOTO)

V kupoli razglednega stolpa Vinarium so odprli že 8. mednarodno razstavo Velikonočni pirhi štirih dežel, ki bo trajala vse do 18. aprila, torej še teden dni po veliki noči. Na ogled so pirhi, izdelani v različnih tehnikah, ustvarilo pa jih je več kot 30 mojstrov iz štirih dežel, Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske.

S Hrvaške razstavljajo trije, Biserka in Marko Vučenik ter članice Društva žena iz Murskega Središča, z Madžarske jih je pet, Körmendiné Tarrósy Piroska, Dömötör Andrea, Horváth Csaba, Berkovics Emőke in Simon Katalin, iz Avstrije so trije, Herta Antonia Seefried, Timea Herženjak Stanko in Barbara Kozel, iz Slovenije pa 19. Največ jih je iz Dobrovnika, to so Ana Car, Doris in Loreta Solarič, József Törnar, Doroteja Flisar, Aranka Bertalanič, Ana Berden, Vito in Valerija Car. Med drugim so prišli še iz Kamovcev, Irena in Eva Tivadar, iz Čentibe Rozalija in Teodor Šooš, iz Doline pa Drago Varga.

Na ploščadi pred stolpom bodo postavili tudi pisanico velikanko.

Zbrane sta na otvoritveni slovesnosti pozdravila župan občine Lendava, mag. Janez Magyar, in župan hrvaškega Murskega Središča Dražen Srpak, o razstavi pa je spregovorila tudi predsednica Zveze kulturnih društev Lendava Elvira Vaupotič Göncz: »Seveda imamo tudi razstavljavce od malo dlje, in sicer so to: Marija Razpotnik z Izlak, Majda Fras Roškar iz Gornje Radgone, Anja Vrečko Madjar iz Maribora, Marjana Kmet s Cvena in Anica Kosednar iz Veščice. Razstava ni samo mednarodna, ampak tudi medgeneracijska, saj z izdelki sodeluje tako mlajša kakor starejša generacija, ki bo to tradicijo izdelovanja velikonočnih pirhov predala tudi bodoči generaciji.« Odprtje je popestrila učenka 4. razreda kitare Glasbene šole Lendava Maša Magyar.

V razstavnih vitrinah so na ogled pirhi, ki so nastali v različnih tehnikah, najbolj pa sta razširjena batik, kjer s posebnim pisalom nanašajo stopljen vosek na jajce, in praskanje, ko se na pobarvano jajce z ostrim nožkom praska ali po domače škraba različne, predvsem spomladanske motive. Omeniti še velja, da bodo na ploščadi pred stolpom v tednu pred veliko nočjo postavili tudi pisanico velikanko, ki je pred leti nastala izpod čopičev umetnikov naive iz hrvaške Molve z motivi prizorov štirih letnih časov in je plod tesnega prijateljskega sodelovanja med Turistično zvezo Lendava vabi in turističnim združenjem hrvaške Koprivačko-križevačke županije. Sicer bo v prostorih ZKD Lendava, od 27. do 31. marca, na ogled tudi mednarodna razstava Pirhi, vino in velikonočni izdelki.