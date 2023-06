Pirc Musarjeve, Goloba in Klakočar Zupančičeve v sredo ne bo v stolnico

Predsednice Nataše Pirc Musar, predsednika vlade Roberta Goloba in predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič letos ne bo v ljubljansko stolno cerkev, kjer bodo slovenski škofje v sredo darovali sveto mašo za domovino, poroča današnje Delo.

V letih svojega mandata se je maš udeležil nekdanji predsednik republike Borut Pahor, njegova naslednica pa bo mašo izpustila. Slovenska škofovska konferenca je za Delo potrdila, da so prejeli njeno opravičilo, v njenem uradu pa so pojasnili, da je že pred meseci potrdila obisk na Svetu Evrope v Strasbourgu, in dodali, da bi se maše udeležila, če bi bila v domovini.

V stolno cerkev ne bo premierja Goloba. Zakaj, niso pojasnili. Maše se bosta udeležila državna sekretarja, Vojko Volk za mednarodne zadeve in Andrej Benedejčič za mednarodno varnost. Mašo bo izpustila tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, bo pa prisoten predsednik državnega sveta Marko Lotrič.

Mednarodni politolog s FDV Boštjan Udovič je ob tem za Delo dejal, da je maša za domovino poseben, slovenski dogodek in da poznajo nekaj podobnega tudi na Hrvaškem in v Avstriji. Maš se običajno udeležijo pripadniki političnega vrha in predstavniki diplomatskega zbora. Gre za več kot le verski dogodek, gre za dogodek z državniško in diplomatsko noto, pravi.