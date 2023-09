Pirc Musarjeva razkrila, ali bo izbrala solidarnostno soboto ali prispevek

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je sprejela predstavnike večjih humanitarnih organizacij, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem pomoči prebivalcem po nedavnih poplavah. Udeleženci pogovora so se zavzeli za vzpostavitev sistema učinkovite koordinacije in izmenjave podatkov prejemnikov pomoči kot tudi državnega sistema kriznega upravljanja.

Prioriteta vlade je najprej očistiti vse vodotoke.

O poplavah in solidarnosti ob njih je predsednica spregovorila danes tudi v Studiu ob 17h na Radiu Slovenija in izpostavila še pomen transparentnosti porabe denarja, ki se bo nabiral, nenazadnje tudi znotraj humanitarnih organizacij. »Transparentnost je ključ do tega, da bodo ljudje zaupali, da obnova poteka pošteno in dovolj strateško načrtovano,« je dejala.

Izbrala bo prispevek

Glede zbiranja sredstev za obnovo v obliki dela na solidarnostne sobote ali vplačila solidarnostnega prispevka je dejala, da bo sama verjetno izbrala kar prispevek. Obenem pa je dejala, da je bila morda odločitev vlade za tak način zbiranja sredstev morda malce preuranjena. »Sama bi si želela, da bi bile prej narejene bolj konkretne analize, da točno vidimo, kje in na kakšen način lahko pridobimo sredstva, na to opozarja tudi gospodarstvo, to so namreč zadeve, ki najbolj prizadenejo seveda gospodarstvo, delodajalce in gospodarstvo mi pravi, da se jih morda premalo posluša v tem segmentu, morda bo potrebno več sodelovati z gospodarstveniki,« je opozorila. »Nenazadnje hitrost ni na mestu, ko govorimo o dodatnem davku,« je dodala.

Vlada sicer po poplavah ni v lahki situaciji, priznava Pirc Musar, škoda je ogromna, vlada pa mora narediti tako imenovano triažo in se odločiti, kaj je prioriteta. »Prioriteta vlade je najprej očistiti vse vodotoke,« je ocenila. Ljudi je prosila, da to razumejo, saj gre za ukrep, ki ga je pomembno izvesti pred jesenskimi padavinami.

Sicer pa je država v zadnjih 32 letih na marsikaterem delu zaspala. »Mi danes nimamo vodne inšpekcije, nimamo urejenih centralnih arhivov o slovenskih vodotokih, vse to so stvari, ki jih bo treba zdaj vzpostaviti, če želimo, da bo naša prihodnost lepša, boljša, da se bomo znali hitreje odzivati na to, predvsem pa, da bomo znali graditi v prihodnosti tako, da se nam noben most ne bo več porušil,« je dejala.