Pirc Musarjeva razjezila novinarje: zahtevajo opravičilo in napovedujejo tožbo

Predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar je v pogovoru za siol.net dejala, da je kupovanje medijskih napadov na drugače misleče slabo. Za omenjeni portal je dejala, da je slabo, če se kupuje medijski mir in plača medijski napad na drugače misleče. »To je nekaj, kar prakticira Požareport, Nova24TV in zdaj tudi Reporter in Necenzurirano. Je to novinarstvo? Odgovor je ne.«

S tem je razburila omenjene medije, očitajo ji, da je s tem posegla v njihov ugled in dobro ime njihovih novinarjev. Od Pirc Musarjeve zato zahtevajo opravičilo in zoper njo napovedujejo tožbe.