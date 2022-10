Pirc Musarjeva prek Logarja Janši poslala sporočilo: če se bosta videla, mu bo zadevo predal

Predsednik SDS Janez Janša je pred kratkim ob napovedi Nataše Pirc Musar, da bo šlo v drugem krogu predsedniških volitev za spopad dveh vrednot, ocenil, da bo šlo na eni strani za vrednote slovenske osamosvojitve in slovenske ustavnosti, na drugi strani pa vrednote davčnih oaz. Ona mu ni ostala dolžna in je na večernem soočenju na Pop TV dejala: »Kar se tiče davčnih oaz, pa zagotovo nimam tako dobrega davčnega svetovalca kot gospod Janša.«

O spoštljivi komunikaciji

Beseda je tekla tudi o mirni in spoštljivi komunikaciji in Pirc Musarjeva je dejala, da upa, da bo Logar znal pomiriti cinično in sovražno retoriko svojega predsednika. Kot pravi, bo zelo vesela, če se bo Logar že med volilno kampanjo pogovoril z Janšo in mu svetoval to, kar je ravnokar povedal vsem gledalkam in gledalcem. »Če bom srečal gospoda predsednika SDS, recimo na poslanski skupini, mu lahko prenesem željo gospe Nataše Pirc Musar,« odgovarja Logar, ki sicer pravi, da je njegova kampanja popolnoma odprta in ločena.