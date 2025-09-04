Pirc Musarjeva, ki ji niso ploskali, Hrvatom potožila: »Vljudno bi bilo, če bi«

Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar je v intervjuju za hrvaški RTL Direkt spregovorila o priznanju Palestine in kritikah Izraela. »Priznanje Palestine je bila težka, a pravilna odločitev, ki je Slovenijo postavila na pravo stran zgodovine,« je tako povedala slovenska predsednica.

»Veliko smo razmišljali o prednostih in slabostih, vendar mislim, da v slovenski politiki prevladuje stališče, da moramo svetu povedati, kaj je prav in kaj narobe. Prepričana sem, da se je Slovenija s takšno odločitvijo postavila na pravo stran zgodovine. Vsak tak korak moramo razumeti kot korak k umirjanju strasti in vojne situacije,« je pojasnila ena redkih evropskih državnic, ki odkrito kritizira Izrael.

»Vljudno bi bilo, če bi«

Pirc Musarjeva je v govoru pred Evropskim parlamentom izraelsko politiko označila za genocidno, enako obsodbo pa je ponovila nedavno tudi na Bledu na 20. Blejskem strateškem forumu. Novinar hrvaškega medija jo je opozoril, da ji nista ploskala niti njen predhodnik Borut Pahor niti hrvaški premier Andrej Plenković.

»Iz čiste spodobnosti bi morali politični funkcionarji ploskati državnim govorom. Po drugi strani pa seveda razumem, da se politični pogledi na reševanje razmer razlikujejo. Dejstvo, da se v Palestini dogaja genocid, ni bilo zapisano v govoru, to sem povedala iz srca, v tistem trenutku, in ja, bila sem prva predsednica v Evropi, ki je to povedala na glas. Kot predsednik moraš seveda premisliti, preden nekaj rečeš, ne moreš kar tako povedati, kar ti leži na duši, ampak v tem norem, besnem svetu se mi zdi, da nas je premalo, ki poskušamo biti nekakšen glas razuma. »Mislim, da je to, kar Izrael počne danes, globoko narobe, to so hude kršitve mednarodnega prava,« je še dejala Nataša Pirc Musar.