Pirc Musarjeva in Logar razkrila, kdaj bosta vložila kandidaturi

Predsedniška kandidata Anže Logar in Nataša Pirc Musar, ki v javnomnenjskih anketah uživata visoko podporo, sta danes sporočila, da bosta svoji kandidaturi kot neodvisna kandidata s podpisi volivcev vložila prihodnji teden. Prvi kandidati so kandidature vložili že danes, stranke koalicije pa medtem odločitev o predsedniških kandidatih še čaka.

Poslanec SDS Logar je sicer že pred časom sporočil, da je zbral več 12.000 podpisov podpore volivcev, za vložitev kandidature zgolj s podpisi volivcev jih potrebuje 5000. Ob napovedi kandidature je sicer Logar napovedoval, da bo ob zbranih podpisih za podporo zaprosil tudi matično SDS, danes pa je sporočil, da bo zaradi velikega števila zbranih podpisov kandidaturo vložil zgolj s podpisi volivcev.

V volilnem štabu pravnice Pirc Musarjeve števila zbranih podpisov za zdaj niso razkrivali, danes pa so sporočili, da so jih zbrali dovolj in so Državno volilno komisijo (DVK) že zaprosili za predlog termina za oddajo podpisov in s tem vložitev kandidature.

Stranke koalicije odločitev o predsedniški kandidatih še čaka

V Levici za zdaj potekajo postopki evidentiranja, je danes v izjavi ob robu izredne seje DZ dejal poslanec Miha Kordiš. Med možnimi kandidati stranke se je sicer v preteklih dneh v medijih omenjalo prav njega in vodjo poslancev Mateja Tašnerja Vatovca.

O tem, ali je tudi sam med morebitnimi kandidati, je Kordiš danes dejal le, da postopkov, ki potekajo v stranki ne želi »preveč obširno in podrobno« komentirati, saj da ne želi v naprej prejudicirati internih odločitev stranke. Na novinarsko vprašanje, ali torej zanika, da je sam med kandidati, pa je odvrnil le, da je »to edini odgovor, ki ga boste danes od mene dobili, ker mislim, da je korekten tako do slovenske javnosti kot članstva stranke«.

Glede svojega predsedniškega kandidata so še vedno skrivnostni v SD, kjer so sicer že pred časom sprejeli odločitev, da svojega predsedniškega kandidata tokrat ne bodo ponudili. A je v ponedeljek zaokrožila neuradna informacija, da bi lahko v ogenj tokrat poslali evropskega poslanca Milana Brgleza. V stranki tudi danes informacije uradno še ne komentirajo.

Po neuradnih informacijah STA pa si v stranki v prihodnjih dneh želijo tudi pogovorov s preostalima strankama koalicije o možnosti, da Brgleza enotno podprejo. V strankah koalicijskih partnerjev so sicer na načelni ravni pripravljeni na morebitne pogovore, a ti naj še ne bi stekli.

V Levici tako zatrjujejo, da se v predsedniško tekmo podajajo samostojno, v Gibanju Svoboda, kjer so po odstopu Marte Kos ostali brez svojega kandidata, bodo o tem razpravljali v četrtek na seji sveta stranke.