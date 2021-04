Pirc Musarjeva Hojsu: Kakšna predrznost

Minister za notranje zadeveje na Twitterju sporočil, da je ustavno sodišče zaprosil, »da nam posreduje epidemiološke ukrepe (očitno vedo za take, ki jih do sedaj nismo upoštevali), ki jih navajajo v sklepu, s katerimi je mogoče preprečiti posledice za zdravje ljudje. Upam, da do jutrišnje seje dobim odgovor, da bodo rešitve ustrezne,« je zapisal.Njegovim besedam se ni mogla načuditi pravnica in nekdanja informacijska pooblaščenka, saj da se presojo ustavnega sodišča spoštuje, ne glede na to, kaj presodi. »Kakšna predrznost. Ustavno sodišče imamo zato, da presoja, ali je nekdo ravnal ustavno skladno. Vi pa morate sprejemati takšne ukrepe, ki bodo morebitno presojo zdržali. To je vaša naloga. Verjamem, da se lahko bolj potrudite. Ta vaša nedostojnost nikomur ne koristi. Nikomur,« je Pirc Musarjeva zabrusila Hojsu.Hojs ji je v njegovem stilu retorično vprašal, ali je postala še pravnica ustavnega sodišča.Notranji minister namreč ni skrival razočaranja po odločitvi ustavnega sodišča, da je v Sloveniji ob upoštevanju epidemioloških ukrepov dovoljeno zbiranje do 100 ljudi na shodih. Ker je ob razložitvi ustavno sodišče navedlo, da obstajajo različni epidemiološki ukrepi, s katerimi bi bilo pri shodih mogoče preprečiti nastanek škodljivih posledic za zdravje ljudi, se zdaj minister nadeja, da mu bodo z ustavnega sodišča bodo posredovali konkretne predloge, saj da zanje sami ne vedo, je pojasnil Hojs.