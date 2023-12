Predsednica v novoletni poslanici: Ko se oziram nazaj, čutim ponos in močno hvaležnost

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je v novoletni poslanici nagovorila širšo javnost. V svojem nagovoru se je dotaknila dogodka, ki je Slovenijo najbolj zaznamoval v iztekajočem se letu. Gre seveda za poplave.

Prva slovenska predsednica, ki je predsedniški mandat začela pred enim letom, natančneje 23. decembra, se je ozrla tudi v prihodnost. Omenila je udeležbo Slovenije v Varnostnem svetu Združenih narodov, kamor bo sedla jutri.

Pred dnevi je javnost nagovoril tudi predsednik vlade Robert Golob. Kaj je povedal, lahko slišite v naši drugi novici.

Novoletna poslanica predsednice države

Drage Slovenke in Slovenci doma, v zamejstvu in po svetu,

spoštovane državljanke in državljani, prebivalke in prebivalci.

Leto, ki se poslavlja, je bilo leto težkih preizkušenj. Silna moč narave ni izbirala. Voda je odnašala vse, kar ji je stalo na poti. Tudi človeško življenje. Ni pa odnesla človečnosti, dobrote in solidarnosti. Iz poplavljenih polj so zrasle s še mogočnejšimi in trdnejšimi vejami, ki so se dotaknile vsakega izmed nas. Smo šele na začetku, a se bo obnova nadaljevala. Na stavbah in tista v naših srcih. Vsakdo, ki bo potreboval pomoč, jo bo dobil. To imamo Slovenke in Slovenci v sebi. Nihče ne bo ostal pozabljen.

Ko se oziram nazaj v leto, ki se poslavlja, zato čutim ponos in močno hvaležnost, da imamo drug drugega. Da smo zrela in povezana skupnost, ki se zaveda svoje moči, če drug drugemu podamo roko in si prisluhnemo.

To velja tudi za države v mednarodni skupnosti, v kateri ima Slovenija svojo vlogo. Prihodnje leto bo minilo 20 let članstva v Evropski uniji in zvezi NATO, z jutrišnjim dnem pa bo Slovenija za dve leti sedla na svoj sedež v Varnostnem svetu Združenih narodov. Ta pomembna odgovornost, ki so nam jo z izvolitvijo zaupale države, bo tudi zrelostni preizkus naše zunanje politike in človeške vesti. Tega se zavedamo in verjamem, da bomo zaupano odgovornost izpolnjevali v duhu Prešernovih verzov, ki jih ponosno pojemo kot svojo himno – »da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan«.

Zato vsem srčno želim, da bi bilo leto 2024 leto miru. Da bi veje človečnosti, dobrote in solidarnosti segle do nedolžnih trpečih v Gazi, tako žrtev izraelskega napada kot tudi talcev in žrtev Hamasa, do Ukrajine in do vseh krajev, kjer potekajo oboroženi spopadi.

Drage Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani, prebivalke in prebivalci,

ko sem poleti obiskovala ljudi, ki so jih prizadele poplave, so mi pripovedovali, kako so jim sosedje, s katerimi leta ali celo desetletja niso spregovorili niti besede, prišli na pomoč in jim segli v roko. Takšni prizori in pripovedi me spremljajo vse od takrat. Njihovo sporočilo je poziv k zrelosti in modrosti.

Narava ne izbira. Ljudje pa lahko. Izberimo dobroto, solidarnost in človečnost. Tako bo vsak od nas pustil pečat, zaradi katerega bo svet boljši in nekdo srečnejši.

Srečno, prelepa, solidarna Slovenija.