Pirc Musar udarila po plačnem sistemu: »Predsednica države ne more biti 1.745. mestu po višini plače v državi«

V pogovoru za podkast Kluba slovenskih podjetnikov je predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar izpostavila težave z neustreznim sistemom plač za najvišje funkcionarje ter opozorila na negativno selekcijo v politiki, ki jo tak sistem povzroča.

»Sem absolutno zadovoljna s svojo plačo, nisem pa zadovoljna s plačnimi razmerji med ljudmi, ki opravljamo najvišje funkcije, in tistimi, ki so pod nami,« je dejala predsednica.

Poudarila je, da je po višini plače šele na 1.745. mestu v državi, kar se ji zdi nesmiselno.

»Pred tednom dni sem brala članek v Financah – pred menoj in predsednikom vlade so načelnik generalštaba slovenske vojske, predsednik ustavnega sodišča, predsednik vrhovnega sodišča. To se mi ne zdi prav,« je povedala.

Njena trenutna neto plača znaša približno štiri tisoč evrov, a kot pravi, problem ni v številki, temveč v nelogični razporeditvi.

»Da ima nekdo pet tisoč evrov neto in opravlja funkcijo, ki je pod menoj, pa ni prav. To bi bilo treba enkrat popraviti, ugrizniti v kislo jabolko.«

Z letom 2025 se je plača predsednice Pirc Musar zvišala za 45 odstotkov, in sicer s 6087 evrov bruto na 8821 evrov bruto.

Pirc Musar je v pogovoru opozorila tudi na širši problem, ki vpliva na kakovost kadrov v državni upravi.

»Mi z nizkimi plačami na najvišjih državnih funkcijah delamo negativno selekcijo. Če bi želeli dobre gospodarstvenike spraviti v slovensko vlado, ja – na tri tisoč petsto evrov ministrske plače nekdo, ki ima danes deset tisoč evrov neto, ne bo šel.«

Dejala je, da se zaradi tega zelo zmanjša kadrovski bazen izvrstnih strokovnjakov, ki jih Slovenija sicer ima, a se zaradi nesorazmerij ne odločajo za politične funkcije.